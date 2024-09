Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten bei Obermühlhausen

Am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2056 bei Obermühlhausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Wie die Polizei in Dießen mitteilt, befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Thaining mit ihrem Fahrzeug die Staatsstraße 2056 von Obermühlhausen in Richtung Dießen. Am Abzweig der Ortsverbindungsstraße nach Finning wollte die Thainingerin mit ihrem Pkw nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht eine ihr auf der Staatsstraße entgegenkommende 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Hagenheim, in deren Fahrzeug sich zudem ein einjähriges Kind befand.

Ein Pkw schleudert durch den Zusammenstoß gegen ein weiteres Fahrzeug

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. In Folge dessen wurde der Pkw der Thainingerin gegen einen weiteren Pkw einer 45-jährigen aus Obermühlhausen geschleudert, die an der Einmündung der Ortsverbindungsstraße in die Staatsstraße verkehrsbedingt gehalten hatte. Mit im Fahrzeug saß ein zweijähriges Kind.

Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)