Sind die Dießener Bebauungspläne noch zeitgemäß?

Wie viele Wohneinheiten sind für ein Grundstück angemessen und soll deswegen vom Bebauungsplan abgewichen werden? Um diese Fragen ist es in der jüngsten Sitzung des Dießener Bauausschusses nicht nur bei dem Projekt gegangen, das eine Wohnungsbaugenossenschaft in St. Georgen plant (wir berichteten), sondern auch bei einer Bauvoranfrage für zwei Parzellen an der Von-Eichendorff-Straße.

Uschi Nagl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bebauungsplan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis