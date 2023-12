Straßensperrung wegen Kanalbauarbeiten in Dießen

Wegen Bauarbeiten wird am Samstag eine Straße in Dießen gesperrt und mehrere Bushaltestellen können nicht angefahren werden.

Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Verkehrsteilnehmer am Samstag, 16. Dezember, im Dießener Ortsteil Wengen einstellen. Betroffen ist auch der Busverkehr. Grund dafür sind Kanalarbeiten, wie die Gemeindeverwaltung informiert.

Demnach ist der Bereich zwischen von der St.-Georg-Straße 20 bis Fürholz 7 gesperrt. Anlieger können frei bis zur Baustelle fahren. Die übrigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich zu meiden. Der Verkehr wird umgeleitet über Waffenschmiedweg, Stocketfeld und Wengen. Entlang der Umleitungsstrecke gilt beidseitig absolutes Halteverbot, heißt es in der Pressemitteilung.

Umleitungsstrecke für Busverkehr ungeeignet

Weiter ist zu beachten sei, dass die Bushaltestellen im Ortsteil Wengen an diesem Tag nicht angefahren werden, da die Umleitungsstrecke für den Busverkehr ungeeignet sei. Davon betroffen sind folgende Haltestellen: Waffenschmiedweg in St. Geoargen sowie Leonhardistraße, Kapelle und Kreuzweg in Wengen. Der Busverkehr endet an der St.-Georg-Straße, Haltestelle Grünhütlstraße. (AZ)

