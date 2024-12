Turnmädchen des ASV Dießen absolvieren den letzten Wettkampf 2024

Wie jedes Jahr im Dezember richtete der TSV Unterpfaffenhofen-Germering auch 2024 den letzten Turnwettkampf im Jahr aus, an dem auch Turnerinnen des ASV Dießen teilnahmen. Hier turnen die Königsdisziplinen: die Turntalentiade AK (Übungen des Bundes-Nachwuchsprogramms des Turnverbands) sowie Kürwettkämpfe in den Leistungsklassen LK1, LK2 und LK3.

In der AK 6 holten sich Lucia Welzmüller, Greta Ego und Laila Benedicic die Plätze 2, 3 und 4. In der AK7 belegte Isabel Lantschner den 1. Platz und Magdalena Stork den 2. Platz.

Für den Ammersee-Sportverein waren vier Turnerinnen im Nachwuchswettbewerb „LK3 Schülerinnen“ am Start. Für sie ging es nicht um Platzierungen, sondern um Erfahrung. Die jungen Turnerinnen starteten dieses Jahr in den Kürwettkämpfen der Leistungsklasse LK3 bereits in mehrere Wettkämpfe, um nächstes Jahr bestens darauf vorbereitet zu sein. Nila Delwall, Isabella Hauke, Greta Wachs und ganz neu dabei Mila Thieler zeigten ihr Können.

Nila Delwall, Isabella Hauke, Greta Wachs und Mila Thieler (sitzend von links) nahmen an den Kürwettkämpfen der Leistungsklasse LK3 teil. Foto: ASV Dießen

Ihre Trainer Klaus Schneider, Sonja Berkensträter und Trainerassistentin Nuria sind sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen. „Unser Einsatz lohnt sich und die nächsten Turnerinnen für AK 6 und LK 3 stehen schon bereit für den Einstieg ins neue Jahr“, heißt es abschließend in einer Mitteilung des ASV Dießen. (AZ)