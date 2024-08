„Umsonst und draußen“ mit Mark'n'Simon im Schützengarten in Dießen

Der Wettergott scheint britischen Humor zu schätzen: Den ganzen Samstag über hält er Sonnenschein parat für Mark ’n’ Simon. Die sind als gebürtige Briten so viel herrliche Temperatur aus ihren Heimatländern gar nicht gewohnt. Strahlen tun die Vollprofi-Musikanten an diesem Abend im Dießener „Schützengarten“ unter freiem Himmel natürlich trotzdem. Vor allem auch über den Umstand, dass der urige Biergarten überquillt vor Besuchern, jeder, der knapp hundert Stühle ist von Alt wie Jung besetzt. 45 Jahre Rock & Roll-Comedy machen Mark und Simon bereits. Das Duo hat sein Geschäft ganz hart auf den Straßen Europas und Australiens gelernt. Der Waliser Mark und der Ire Simon überzeugen mit einem breiten Repertoire, das keine Stilrichtung auslässt, sei es von altbekannten Evergreens „unplugged“ und nur mit zwei Gitarren begleitet, bis zu aktuellen Hits und sogar eigenen Kompositionen.

Wenn der Zweier gemeinsam singt, klingt das wie aus einem Guss. Das Stimmvolumen ist beachtlich und die Bandbreite reicht von Tenor bis zum Tiefen-Keller-Bass. Makellos jedenfalls der Gesang, perfekt die Beherrschung der zahlreichen Instrumente, etwa: Gitarre, Mandoline, Bass, Bozouki, Mundharmonika, Ukulele, Gitarlele, E-Dudelsack, Triangel. Manches Stück funktioniert auch lediglich a capella.

Mark’n’Simon bieten Samstagabend wie man das von ihnen gewohnt ist musikalische Einlagen der Extraklasse. Doch auch die Verkleidungen sind in ihrer Skurrilität bis hin zur Absurdität etwas Besonderes – überdimensionierte irische Nationalhüte, verlängerte Arme, Teufelshörnchen. Ab dem Start um 19.30 Uhr werden die Besucher zugeballert mit einem Feuerwerk an Gags auf mal hohem, mal schlichtem Niveau. Und gerne spontan.

Mark‘n‘Simon gastieren skurril, absurd und mit viel musikalischem Gespür

Doch bei allen Bonmots kommt die Musik nicht völlig zu kurz: Es geht los mit dem passenden Evergreen „In The Summertime“, dann hat man das „Horse With No Name“ von America im Repertoire, „The Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel oder „New York, New York“ von „Ol’ Blue Eyes“ Sinatra. Auch Youngsters wie Taylor Swift, Ed Sheeran und Rihanna kommen vor, bekommen aber reichlich ihr Fett weg. Um Viertel nach Acht ist der erste Part zu Ende, nach 20 Minuten Pause kommt es zu Runde 2. Und um kurz vor Zehn schließlich geht es ins „Grande Finale“, zu dem auch „Michelle“ von The Beatles vorbeischaut. Zuvor kann man noch Mark als abgetakelten Keith Richards und Simon als selbstgefälligen Mick Jagger bestaunen, die sich auf kein gemeinsames Lied einigen können und wollen.

Mark ’N’ Simon haben auch beim vierten Auftritt auf Einladung der „Rockfreunde Ammersee“ unter Beweis gestellt, dass sie laut eigener Aussage „lustiger als Monthy Python“, „attraktiver als Ed Sheeran“ und „jünger als die Rolling Stones“ sind. Mit den beiden Blödlern, die seit Langem in Süddeutschland zu Hause sind und mit ihrem britisch gefärbten Deutsch die Herzen der Leute erobern, geht die Konzertreihe „Umsonst und draußen“ zu Ende.

Ab Oktober startet bei den „Rockfreunden“ die neue Reihe „Dießen rockt international“ mit einem Konzert des australischen Ausnahmegitarristen Rob Tognoni am 4. Oktober. Am 30. November kommt dann die international besetzte Tributband Deeper Purple ins Schützenheim. Und im kommenden Jahr, am 26. Januar, die englischen Bluesrocker The Zac Schulze Gang. Informationen dazu gibt es unter http://www.rockfreunde-ammersee.de.