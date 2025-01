Unbekannte zerkratzen in Dießen ein Auto, der Sachschaden ist hoch

Irgendwann in der Zeit von Sonntag, 5. Januar, 15.15 Uhr bis Dienstag, 7. Januar, 16.30 Uhr, wurde das Auto einer jungen Frau aus Dießen stark zerkratzt. Der VW-Golf stand, wie die Dießener Polizei mitteilt, in diesem Zeitraum in der Egerstraße in Dießen.

Am Pkw werden alle Seiten und auch das Dach zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter verkratzte laut Polizeibericht das Fahrzeug an allen Seiten, einschließlich des Daches. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)