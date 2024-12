Unbekannter beschädigt in Dießen einen Gartenzaun und fährt weiter

Wer kann der Polizei in Dießen Hinweise geben? In der Zeit von Sonntag, 8. Dezember bis Samstagvormittag, 14. Dezember, beschädigte ein laut Polizeibericht unbekannter Fahrzeugführer den Gartenzaun im Dekkertweg 2 in Dießen. Passiert ist das Ganze nach Polizeiangaben vermutlich beim Rangieren beziehungsweise Ausparken.

Unbekannter beschädigt vermutlich beim Ausparken den Gartenzaun

Wie die Polizei in Dießen weiter mitteilt, entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine moralischen und gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)