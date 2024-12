Unfallflucht: Unbekannter beschädigt in Dießen abgestelltes Fahrzeug

Ohne sich um den von ihm oder ihr verursachten Schaden zu kümmern, fährt ein Autofahrer oder eine Autofahrerin am Dienstag, 17. Dezember einfach weiter. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, hatte der oder die Unbekannte zwischen 11.30 Uhr und 15.50 Uhr den in der Egerstraße 25 in Dießen geparkten VW-Golf massiv beschädigt.

Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich

Der junge Mann, dem das Fahrzeug gehört, stellte laut Polizeibericht fest, dass die Frontstoßstange aus der Verankerung gerissen und der Radlauf eingedellt und verkratzt worden war. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach Angaben der Polizei nach dem Unfall, ohne sich um seine moralischen und gesetzlichen Pflichten zu kümmern, vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110, zu melden. (AZ)