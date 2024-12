Trickbetrügerinnen schlagen in Cafés zu

Am Freitagnachmittag sind mehrere Cafés sowie ein Supermarkt in Dießen und Utting Opfer von Trickbetrügern geworden. Die zu zweit auftretenden, nach Polizeiangaben gebrochen Deutsch sprechenden, Täterinnen gaben zunächst jeweils vor, einen Kauf tätigen zu wollen. Beim anschließenden Bezahlvorgang stifteten sie unter Verwendung von 100-Euro- und 200-Euro-Scheinen Verwirrung, um so einen Geldwechselbetrug zu begehen.

Währenddessen wurden laut Polizei ebenso Trinkgeldbehälter oder Spendenboxen gestohlen, die sich an den Kassen und den Tresen befanden. Der Schaden bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. (AZ)