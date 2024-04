Warum Dießen ganz auf grüne Friedhöfe setzt

Nach den 2022 und 2023 geschaffenen Pilotflächen wird das neue Pfegekonzept jetzt auf weitere Friedhöfe in Dießen ausgedehnt. Im Rathaus sieht man im Verzicht auf Kieswege viele Vorteile.

Die Friedhöfe in der Marktgemeinde Dießen werden in den kommenden Jahren um einiges grüner sein als bislang. Der Markt Dießen gibt nämlich den Kampf gegen das auf den Kiesflächen sprießende Gras praktisch auf. Das neue Pflegekonzept für die Friedhöfe in Dettenhofen, Dettenschwang und St. Johann in Dießen wurde jetzt einstimmig im Gemeinderat befürwortet.

Dass früher die Flächen zwischen den Grabstätten so ordentlich und unkrautfrei aussahen, ermöglichten chemische Pflanzenvernichtungsmittel. Die Verwendung solcher Herbizide ist in den vergangenen Jahren außerhalb landwirtschaftlicher Flächen weitestgehend eingeschränkt worden. Alternativ versuchte der Markt Dießen, dem grünen Bewuchs mit dem Vergießen von heißem Wasser Einhalt zu gebieten. Allerdings gab man diesen Versuch wegen des damit verbundenen Heizölverbrauchs bald wieder auf.

Die Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser auf den Dießener Friedhöfen jat sich Ansicht des Marktes Dießen nicht bewährt. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Aufgrund dessen wurden bereits 2022 und 2023 in Riederau und auf Teilen des Friedhofs St. Johann die Grabfelder mit Ausnahme der Hauptwege begrünt. Das soll nun auch in Dettenhofen, Dettenschwang und den übrigen Bereichen in St. Johann weitergeführt werden. Wie das dann aussieht, beschreibt die Sitzungsvorlage für den Gemeinderat: "Die steril wirkenden vollkommen pflanzenfreien Wege werden solchen weichen, die auf natürliche Weise begrünt sind - zum Beispiel mit Klee, Spitzwegerich und Löwenzahn. Die Friedhöfe werden damit in den zunehmend heißen Sommern eine Oase für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge und ebenso eine Oase der Ruhe und wohltuenden Abkühlung der Menschen sein."

Markt Dießen erachtet einen grünen Friedhof als attraktiver für Besucher

Damit würden diese großen Grünflächen zu einer besseren Klimaanpassung beitragen und brächten somit weitere Vorteile mit sich. Die mühsame Unkrautbekämpfung entfalle, es könne effektiv gemäht werden, die Friedhöfe gäben ein gepflegteres Erscheinungsbild ab, aufgelöste Gräber könnte mit insektenfreundlichem Saatgut versehen werden, begrünte Wege erforderten insgesamt weniger Pflege und ein begrünter Friedhof könne für Besucher attraktiver sein.

Diese Aspekte überzeugten auch den Gemeinderat, der das neue Pflegekonzept einstimmig absegnete. Lediglich Michael Lutzeier (Die Partei) gab einen praktischen Hinweis: An steilen Stellen sollten gegebenenfalls Betongittersteine verlegt werden, um vorzubeugen, dass bei feuchter Witterung Personen auf dem Gras ausrutschen.

Lesen Sie dazu auch