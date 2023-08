Was eine SPD-Gesundheitspolitikerin mit Dießen verbindet

Plus Ruth Waldmann ist Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Landtags. Dießen ist für die SPD-Abgeordnete so etwas wie eine zweite Heimat, erzählt sie beim Craft Talk.

Wer das Craft Bräu in der Mühlstraße kennt, weiß, dass man dort schnell ins Gespräch kommen kann. Künstler, Unternehmer und Segler oder auch Politikerinnen sind dort unterwegs. Talkmasterin Bettina Sandrock hat nicht gezögert und ihre neue Bekanntschaft, die Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann ( SPD), sogleich zum Craft Talk auf das grüne Sofa in der Bierhalle eingeladen. Im Gespräch ging es um Erfahrungen mit Drogenabhängigen, Probleme im Gesundheitswesen und die TV-Serie Star Trek.

Ruth Waldmann ist seit 2013 Mitglied des Landtags. Dort setzt sie sich, wie sie selbst sagt, als Vorsitzende des Ausschusses für Pflege und Gesundheit und als gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion „für die beste gesundheitliche und pflegerische Versorgung für alle ein – unabhängig von Alter, Wohnort und Einkommen“" Ein Thema, das bei den Zuhörern im gut besuchten Craft Bräu gut ankam.