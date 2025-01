Was mit der Ein-Euro-Spende der Sparkasse in Dießen passiert

Mit der Spendenaktion „Ein Euro je Einwohner“ der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen profitieren zum 18. Mal der Markt Dießen und verschiedene Dießener Vereine. Vor ein paar Tagen übergaben Vorstandsvorsitzender Sven Fischer und der Dießener Geschäfsstellenleiter Franz Böck 10.700 Euro für gemeinnützige Zwecke und Einrichtungen.

Der Spendenbetrag für den Fußball-Förderverein (2000 Euro) fließt in die Jugendarbeit. Der MTV Dießen hat sehr viele Mitglieder, vor allem im Jugendbereich der Sparte Fußball. Hier müssen bis zu drei Mannschaften in nur einer Altersklasse ausgestattet werden. Mit der aktuellen Spende werde ein Trainingslager der Mädchenmannschaft unterstützt, so Stefan Kunschak, Vorsitzender des Fördervereins.

In Dettenschwang kommt das Geld rechtzeitig für das Fest im August

Vorwiegend für ältere und hilfsbedürftige Menschen setzt sich die Nachbarschaftshilfe Dießen ein. Der Vereinsvorsitzenden Sabine Krämer zufolge fließt der Anteil an der Ein-Euro-Spende in Höhe von 1500 Euro in die laufende Demenzkampagne.

Andreas Kölbl vom Musikverein Dießen bedankte sich für die Unterstützung durch die Sparkassenstiftung und verband dies gleich mit einer Einladung zu den Dettenschwanger Festtagen im August zu den Jubiläen 150 Jahre Feuerwehr und 125 Jahre Musikverein verbunden mit dem 51. Bezirksmusikfest. Das Geld wird für die Trachten von 20 jungen Musikerinnen verwendet.

Bewegungs- und Fitnesspark am Ammersee kann eingerichtet werden

Auch die Marktgemeinde Dießen wird durch die Sparkasse unterstützt. Für das Kulturforum im Blauen Haus wurden Stühle angeschafft. Die gemeindliche Einrichtung ist für Veranstaltungen wie Vorträge, Ausstellungen und Theater öffentlich nutzbar und ist nahezu das ganze Jahr über ausgebucht. Weitere 4000 Euro aus der Sparkassenspende gehen in die Anschaffung und Errichtung von Bewegungsgeräten. Schon seit Längerem bestand der Wunsch in der Bevölkerung nach einem Bewegungs- und Fitnesspark in den Dießener Seeanlagen. Die Geräte dafür werden im Laufe des Jahres aufgebaut.

Bei der Spendenaktion unterbreiten jeweils die Kommunen Vorschläge, für welche Aktion, welche Einrichtung oder welchen Verein das Geld verwendet werden soll. Wichtig bei der Auswahl der Empfänger ist jeweils eine möglichst breite Streuung auf gemeinnützige Zwecke und Einrichtungen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. (AZ)