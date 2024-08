Wasserwandern – französischer Trendsport schwappt an den Ammersee über

Während derzeit fast alle sportlichen Blicke Richtung Frankreich, insbesondere nach Paris gerichtet sind, landet eine neue Trendsportart ganz ohne Aufsehen zu erregen am Ammersee-Ufer an: Wasserwandern. Wer im ersten Moment an Kajaktouren auf Flüssen denkt, liegt falsch. Wasserwandern bedeutet im Prinzip nichts anderes, als sich in Ufernähe, aber eben im Wasser, zu Fuß voranzubewegen.

Frauke Vangierdegom

Trendsport

Ammersee