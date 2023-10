Dießen

Wengen 17: Seit 50 Jahren ein Statement an Keramikkunst in Dießen

Plus Seit 50 Jahren betreibt Cornelia Goossens ihre Keramikwerkstatt in Dießen. Die Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst widmet ihr eine Sonderausstellung in den Seeanlagen.

Von Uschi Nagl

Es sei ausschließlich das Verdienst der Keramikmeisterin Cornelia Goossens, dass der ADK-Pavillon am Samstagnachmittag so gut besucht und mit großartiger Keramik gefüllt sei, betonte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst, Wolfgang Lösche, anlässlich der Ausstellungeröffnung „50 Jahre Keramikwerkstatt Cornelia Goossens“.

Eigentlich hätte die Jubiläumsausstellung schon während der Coronapandemie 2020 stattfinden sollen, denn 1970 hatte Cornelia Goossens ihr erstes Atelier – ohne fließendes Wasser und mit einem Torf-Ofen im Keller – in der aufgelassenen Werkstatt des Dießener Keramikers Herbert Seidl in der Rotter Straße eröffnet. Bereits als Schülerin des Landschulheims in Schondorf hatte die junge Münchnerin in der Keramikwerkstatt der Schule ihre Liebe zum Handwerk entdeckt. „Sie hätte genauso gut Medizin studieren können, wie ihr Papa, oder Juristerei.

