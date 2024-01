Dießen

Wie die Allee zwischen Dießen und Raisting erhalten werden soll

57 kleine Bäume sind an der Straße von Dießen nach Raisting gepflanzt worden, um die dortige Allee zu verjüngen und zu erhalten.

Plus Die Birkenallee zwischen Dießen und Raisting weist große Lücken auf. Mit einer an dieser Stelle neuen Baumart will der Landkreis Landsberg das Landschaftsbild retten.

Auffällige Holzkonstruktionen befinden sich seit dem Herbst die Kreisstraße LL 10 von Dießen nach Raisting - zumindest auf dem Landsberger Teil. Ähnlich wie die weit bekanntere Allee von Dießen nach Fischen ist auch diese Straße von Birken gesäumt. Allerdings sind die Lücken in dieser Allee in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Deshalb ließ das Landratsamt nun Bäume nachpflanzen, die Holzkonstruktionen markieren die Stellen.

Wie auf Nachfrage unserer Redaktion der Sprecher des Landratsamts in Landsberg, Wolfgang Müller, erläutert, gehört auch die Birkenallee an der Kreisstraße zwischen Dießen und Raisting zur Landschaft des Ammersee-Südufers. Um diese Allee zu erhalten, werden die bestehenden Bäume regelmäßig kontrolliert und gepflegt. Trotzdem sei es nicht zu verhindern, dass immer wieder ein Baum gefällt werden muss. Deshalb seien Ersatzpflanzungen für den weiteren Erhalt der Allee wichtig und nötig. Diese wurden auch immer gemacht, allerdings mit mehr oder weniger Erfolg, so Müller.

