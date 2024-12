Wie Natur und Mensch die Ammer und den Ammersee geformt haben

Die Ammersee-Landschaft ist eine infolge der letzten Eiszeit vor rund 25.000 Jahren entstandene, ziemlich junge und sich dynamisch verändernde Landschaft. Ablesbar ist dies etwa am Gewässersystem von Ammer, Ammersee und Amper. Im neuesten Heft der Reihe des Vereins Kulturlandschaft Ammersee-Lech mit dem Titel „Verlandungen am Ammersee Südende – Eine Bilderreise in seine Vergangenheit“ geht es genau darum - und zwar speziell am Ammersee-Südufer. Verfasst wurde das Heft von Dr. Christoph Sening. Der 86-jährige Jurist - in den 60er-Jahren war er im Landratsamt in Landsberg tätig - lebt in Pöcking. Er ist der jüngere Bruder von Dr. Eberhard Sening, dem langjährigen früheren Vorsitzenden des Bund Naturschutz in Dießen. Die beiden kennen die hiesige Landschaft von Kindesbeinen an. Ihr Vater, ein Fotograf, vermittelte ihnen zudem das sorgfältige Sehen auf ihre Umwelt, wie Christoph Sening in seinem Vorwort schreibt.

