Wohnungskauf am Waffenschmiedweg: Jetzt fällt in Dießen die Entscheidung

In der ersten Gemeinderatssitzung nach den Sommerferien in Dießen am Montag, 15. September, ab 19.30 Uhr geht es wieder um den kontrovers diskutierten geplanten Kauf von 17 Wohnungen am Waffenschmiedweg. Für den öffentlichen Sitzungsteil kündigt Bürgermeisterin Sandra Perzul dazu einen kurzen Sachvortrag an. Sie werde das Projekt noch einmal vorstellen und der Bauträger stehe für Fragen aus dem Gemeinderat zur Verfügung. Im nichtöffentlichen Teil ist dann der Kaufvertrag als Punkt eingeplant, dort können auch konkrete Zahlen genannt und erklärt werden, hieß es vorab.

Gerald Modlinger