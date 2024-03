Dießen

vor 18 Min.

Workshop am ASG: Technik und Emotion in der Filmproduktion

Der Regisseur Lars Smekal gab in einem Workshop am Ammersee-Gymnasium Einblicke ins Filmemachen.

Plus Bei einem Workshop des Regisseurs Lars Smekal lernen Schülerinnen und Schüler des Ammersee-Gymnasiums in Dießen, was alles hinter einem Filmprojekt steckt.

Von Sarah Schöniger

Prag, San Diego, New Jersey, Bergen, Kiew. 84 Filmfestival-Teilnahmen in 17 Ländern auf fünf Kontinenten. Aber sein Weg führt immer wieder zurück nach Bayern. Nun steht der preisgekrönte Regisseur Lars Smekal in der Aula des Ammersee-Gymnasiums in Dießen. Über drei Tage hinweg will er dort den Jugendlichen der achten und zehnten Klassen beibringen, dass Filme mehr sind als nur Bilder auf einer Leinwand. Durch sein Studium in Kunstgeschichte, Germanistik, Vergleichende Kulturwissenschaften und Zeitbasierten Medien sowie seiner Erfahrung in der Theater- und Filmwelt kann er sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen mit den Schülerinnen und Schülern teilen.

Der Workshop war zwar der erste, den Smekal an einer Schule gibt, aber nicht der erste für junge Menschen. „Ich habe mir schon seit mehreren Jahren die Aufgabe gesetzt, was für den Nachwuchs zu tun“, erklärt Smekal. In seiner Jugend habe es sehr wenige Angebote für junge Kunstschaffende gegeben. „Ich hatte keinen, den man fragen konnte: Wie funktioniert das überhaupt? Wo fang' ich da an?“ erinnert er sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen