Zeugensuche nach Problemen beim Überholvorgang in Riederau

Ein 40-jähriger Dießener wollte am Donnerstagmorgen gegen 8.18 Uhr in Riederau, in Fahrtrichtung Utting, mit seinem Auto ein langsam fahrendes Baustellenfahrzeug überholen. Zeitgleich scherte ein weiterer, bislang unbekannter, Pkw-Fahrer aus und übersah dabei den bereits überholenden Pkw, informiert die Polizei Dießen. Bei dem folgenden Brems- und Ausweichmanöver touchierte der Geschädigte den Randstein.

Die Polizei Dießen bitten um Zeugenhinweise nach Unfall in Riederau

Es entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Von dem bislang unbekannten zweiten Pkw ist lediglich die Farbe (silber) bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter Telefon 08807/92110 zu melden. (AZ)