Zwei Auszeichnungen für die Kinowelt Ammersee in Dießen

Die Kinowelt am Ammersee gehört zu den 79 Kinos in Bayern, die jetzt von der FFF Bayern für ihr herausragendes Filmprogramm im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung, bei der insgesamt 800.000 Euro Preisgelder vergeben wurden, fand jetzt in Nürnberg statt.

Im Rahmen der Verleihung hob Medienminister Dr. Florian Herrmann die Bedeutung einer vitalen und vielfältigen Kinolandschaft hervor: „Nirgendwo erlebt man Filme besser als im Kino. Das sind sehr emotionsgeladene und einprägsame Erlebnisse, an die man lange zurückdenkt. Kinos sind nicht nur kulturelle und zwischenmenschliche Begegnungsstätten mit einzigartigem Flair, sondern auch eine Bereicherung unserer kulturellen Vielfalt. Besonders Programmkinos leisten einen wertvollen Beitrag zur Kulturszene, den andere nicht ersetzen können.“

Zwei Auszeichnungen in wenigen Wochen für die Kinowelt Ammersee

Für die Kinowelt am Ammersee und ihre Inhaberin Dr. Doris Apell-Kölmel sowie Theaterleiterin Nina Winkler war das bereits die zweite Auszeichnung in nur wenigen Wochen. Bereits im Oktober wurde die Kinowelt am Ammersee vom Bundeskultusministerium ausgezeichnet. „Wir sind stolz, Teil der ausgezeichneten Kinokultur in Bayern zu sein und zur Programmvielfalt in der Kinobranche beizutragen. Nicht zuletzt sind wir aber vor allem stolz auf unser Publikum, das unser Engagement mit regem Besuch und großem Interesse würdigt und sich auch oft selbst bei Sonderveranstaltungen und Filmreihen und -gesprächen als Teil der Kinokultur einbringt“, freuen sich die beiden. (AZ)