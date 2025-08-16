E-Bike-Unfall in Greifenberg: Schwer verletzte Frau schwebt in Lebensgefahr

Eine 45-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Freitag gegen 17.55 Uhr in Greifenberg schwer verunglückt. Laut Polizeibericht kam die Frau, die hinter ihrem Mann die Hauptstraße in östlicher Richtung befuhr, aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts ab und stieß gegen den Bordstein. Anschließend stürzte sie und überschlug sich mehrfach. Sie erlitt diverse Schürfwunden und Prellungen und verlor das Bewusstsein.

Die 45-Jährige musste von den eintreffenden Rettungskräften beatmet werden. Die Frau, die auch einen Schutzhelm trug, schwebt nach ersten Angaben des Notarztes vor Ort in Lebensgefahr und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Erkenntnisse über ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. (AZ)