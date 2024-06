Kommt nach dem Hochwasser eine Mückenplage am Ammersee?

Im Ampermoos sind große Flächen überflutet. Der Verein "Mückenplage? Nein danke" warnt vor einer Mückenplage am Ammersee. Erneut wird die Gemeinde Eching kritisiert.

Durch die starken Regenfälle vor einer Woche kam es vor allem im Ampermoos zu großflächigen Überschwemmungen, die auch jetzt noch riesige Tümpel und Vernässungsflächen hinterlassen haben. An vielen Stellen des Ammersees ist daher leider wieder mit einer gewaltigen Mückenplage zu rechnen, das befürchtet der Verein "Mückenplage? Nein, danke". Mitglieder des Vereins haben bereits an einigen dieser Stellen Wasserproben genommen. Laut einer Pressemitteilung stellten sie fest, dass es sehr hohe Konzentrationen an Stechmücken-Larven gibt. In wenigen Tagen werden die Mücken schlüpfen und auf der Jagd nach frischem Blut sein.

69 Bilder Bilder zur Hochwasserlage im Landkreis Landsberg Foto: Christian Rudnik

Der Geländebefund zeige in Eching riesige überschwemmte Flächen westlich der Amper bis hin zum Ammersee. Aber auch südlich der Autobahn sind großflächige Tümpel und Vernässungsflächen bis hin zum Uferbereich des Ammersees entstanden. Der Verein "Mückenplage? Nein danke" ermittelt gerade die Größe dieser Flächen und betrachtet den den Besatz mit Stechmückenlarven. Derzeit werde auch ein Team von Freiwilligen organisiert, die im Abstand von einem bis zwei Tagen Schöpfproben von ausgesuchten Beprobungsstellen nehmen und diese dokumentieren.

Dies geschehe in Absprache mit dem Diplom-Biologen Matthias Galm, einem Spezialisten im Bereich der Überschwemmungsmücken. Ziel sei, den Besatz mit Larven an den unterschiedlichen Orten zu quantifizieren, die Entwicklung der Larven zu beobachten und den Zeitpunkt des Schlüpfers voraus zu sagen um damit abzuschätzen, wie stark die Belastung an Überschwemmungsmücken werden könnte.

Im ähnlichem Umfang wie im Dezember wurde Anfang dieses Monats das Ampermoos überflutet. Foto: Verein "Mückenplage? Nein danke"

Verein sieht Ergebnis des Bürgerentscheids zur Bekämpfung von Mücken nicht umgesetzt

Zugleich adressiert der Verein erneut seine Kritik an die Gemeinde Eching, wo 2019 bei einem Bürgerentscheid fast 80 Prozent der Abstimmenden sich dafür ausgesprochen hatten, dass zukünftig die Population der Stechmücken nach Überschwemmungen durch das Biozid aus dem Bakterieneiweiß, genannt Bti, reguliert werden soll.

Bislang gebe es aber nur Untersuchungen im Auftrag der Gemeinde , die den Einsatz des Eiweiß-Biozids Bti anraten und Ausführungspläne, wie und wo man die Ausbringung realisieren könnte. Mehr sei aber nicht erreicht worden. Die Folge, so der Verein: "Die Echinger Bürgerinnen und Bürger werden auch in diesem Jahr vor der bevorstehenden Mückenplage nicht von der Gemeinde geschützt." Deshalb rufe der Verein die Echinger dazu auf, selbst in der Gemeinde nachzufragen, warum dies so ist und wie das Schutzkonzept nun aussehen soll. Allerdings blieben in den vergangenen Jahren größere Mückenplagen am Ammersee aus. Auch im vergangenen Jahr hatte es nach anhaltenden Niederschlägen bis Mitte Mai hinein diesbezüglich Befürchtungen gegeben.

Der Verein "Mückenplage? Nein danke" befürchtet einen Sommer, der sich hauptsächlich drinnen abspielt

"Es bleibt nun wieder einmal jedem Einzelnen nichts anderes übrig, als selbst die ihm zur Verfügung stehenden, leider sehr eingeschränkten Mittel zu ergreifen, wie sehr teure CO 2 -Fallen zu kaufen, Terrassen und Außensitzplätze mit Mückennetzen zu versehen und rechtzeitig ausreichend gesundheitlich bedenkliche Repellentien zu besorgen und Mittel zur Versorgung von juckenden, teilweise entzündeten Stichen bereitzuhalten, und das alles nicht nur in Eching, sondern überall am Ammersee. Der Sommer wird für viele jedoch wieder einmal mehr im Haus stattfinden, weil es draußen kaum auszuhalten sein wird."

Der Verein bittet alle Betroffenen einer möglichen Schnakenplage aber auch, davon abzusehen, selbstständig Insektizide einzusetzen, um Stechmücken, die zum Beispiel in Hecken auf ihre Beute warten, zu besprühen. Denn hierbei würden auch alle anderen Insektenarten mitvernichtet "und das wäre ein schwerwiegender Eingriff in die Natur mit negativen Folgen". (AZ)