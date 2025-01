Seniorenbeirat Eching besucht Landtag

Mitwirkende des Seniorenbeirats Eching am Ammersee unter Führung des Seniorenbeauftragten Norbert Teubner sind nach München in den Bayerischen Landtag gefahren. Auf dem Programm stand der Besuch einer Plenarsitzung und der Austausch mit dem Landsberger Landtagsabgeordneten Alex Dorow. Die Senioren waren angereist, um einen Live-Einblick hinter die Kulissen des Landtags zu erhalten. So konnten Sie auf der Besuchertribüne einen lebhaften Austausch der Plenarsitzung verfolgen. Beim anschließenden Gespräch mit dem Abgeordneten Alex Dorow ging es um das Prozedere der Abstimmungen zu Gesetzes Entwürfen. Wir sind ein transparenter Landtag betonte Alex Dorow. Beim abschließenden Abendessen in der Landtags-Gaststätte klang der abwechslungsreiche Landtagsbesuch der Senioren aus.

