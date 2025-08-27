Doris Trummer aus Schondorf und ihr „Zauber der Schwerelosigkeit“

Wer die Sammlung an Objekten im Dachboden des Hauses und Ateliers von Doris Trummer in Schondorf betritt, muss unwillkürlich den Atem anhalten. Man hat Angst, dass ein Luftzug die zarten Arbeiten zum Fenster hinauswirbelt: Schuhe aus Herbstlaub, Schühchen aus den behaarten Fallschirmen des Löwenzahns, Chemise aus Wespennestern, Kinderjäckchen aus Distelsamen, um nur einige zu nennen, die den Besucher überraschen. Treffend lautet der jetzt von dem Kunsthistoriker Christian Burchard veröffentlichte Katalog mit Arbeiten der Künstlerin „Zauber der Schwerelosigkeit“.

Es ist der Anspruch der Veröffentlichung, diese zerbrechlichen und schwer zu erhaltenen, fragilen Arbeiten der Ausnahmekünstlerin und Kunstpreisträgerin des Landkreises Landsberg 2023 für das kulturelle Gedächtnis des Landkreises zu erhalten. Der Katalog, unter anderem mit einem Text von Minka Ruile und Aufnahmen von Julian Leitenstorfer und dem AK- und LT-Fotografen Thorsten Jordan, präsentiert Arbeiten in drei Abschnitten. Unter dem Titel „Schwerelosigkeit in der Natur“ wird eine „haute couture“ aus Blättern, Blüten und Samenständen gezeigt.

Der Katalog über die Arbeiten von Doris Trummer ist in drei Abschnitte unterteilt

Das zweite Kapitel „Schwerelosigkeit des Seins“ versammelt Arbeiten aus Glas und Papier. Der letzte Teil, „Heiteres und Ernstes“, zeigt unbekannte, mit Ölfarben gemalte Still-Leben, und die berührende letzte Werkreihe „Porträts von Birnen“, akribisch exakt, mit minutiösen Bewegungen gezeichnet, welche ihr ihre Krankheit noch erlauben. Im Katalog findet sich auch zum ersten Mal eine Abbildung vom verschollenen „Mondlichtkleid“ aus dem Gewebe der Gespinstmotte (Doris Trummer – Zauber der Schwerelosigkeit, EOS Editions 2025, 84 Seiten)

Die Veröffentlichung entstand im Rahmen eines Ausstellungsprojektes des Eresinger Vereins Vis-à-vis zur Förderung von zeitgenössischer Kunst. „Es ist der Anspruch von Vis-à-vis“, sagt Christian Burchard, Leiter und Kurator des Vereins, „mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen Künstler des Landkreises von überregionaler Bedeutung zu fördern“.

2026 plant der Verein Vis-à-vis aus Eresing eine Ausstellung für den verstorbenen Künstler Karl Witti

Für den Verein hat der in Kanada, Australien und Südafrika aufgewachsene Kunsthistoriker inzwischen acht Kataloge, darunter drei Werkverzeichnisse nebst einer großen Zahl von Katalogbeiträgen und Wikipedia-Einträgen veröffentlicht. Der Verein ist auch überregional für Künstler des Landkreises aktiv. Für 2026 ist eine Ausstellung in Oberammergau und Miesbach für den 2022 in Eresing verstorbenen Künstler Karl Witti in Vorbereitung. (AZ)