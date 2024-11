Seltener Ausbildungsweg: Korbinian Gilch ist jetzt Fachwerker

Der 20-jährige Uttinger Korbinian Gilch hat im Sommer seinen Abschluss zum Fachwerker mit einer Eins vor dem Komma beendet. Sie wissen nicht, was das ist? Dann befinden Sie sich nach den Erfahrungen von Michael Reinhart von der Arbeitsagentur Weilheim in guter Gesellschaft. Der Leiter des Fachbereichs Teilhabe am Arbeitsleben und Schwerbehinderte möchte das ändern. Dafür hat er in einen aus seiner Sicht vorbildlichen Betrieb eingeladen: die Gärtnerei von Josef Streicher in Utting. Für Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitenden gibt es gestaffelte Vorgaben, wie viele Personen mit Handicap sie mindestens beschäftigen müssen. Erfüllen Sie die Quote nicht, wird eine Abgabe fällig. Unsere Redaktion hat dazu für den Agenturbezirk Weilheim, der unter anderem die Landkreise Landsberg und Weilheim-Schongau umfasst, Zahlen erfragt.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weilheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handicap Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis