Trotz Regen und Auflagen: Eine erfolgreiche Spielzeit der Seebühne Utting geht zu Ende

Mit dem Premierenabend der diesjährigen Spielzeit der Seebühne Utting Mitte Juli hat es noch einige weitere „erste Male“ gegeben. Erstmals zeichnet Anna Münzer für die Seebühne als Vorsitzende verantwortlich, sie hat die Nachfolge ihres Vaters Florian Münzer angetreten. Erstmals führte die Münchnerin Christine Koch Regie bei der Seebühne, die mit dem Ensemble das Shakespeare-Stück „Was ihr wollt“ auf die Bühne brachte. Und erstmals fanden die Aufführungen unter strengen Lärmschutzauflagen statt, die im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung der Gemeinde Utting mit einem Summerpark-Anwohner ausgearbeitet worden waren. Anna Münzer zieht Bilanz.

Gleich geblieben zu den vielen Spielzeiten der Vergangenheit war der manchmal bange Blick aller Seebühnen-Beteiligten in den Wetterbericht: Kann heute Abend gespielt werden oder fällt die Vorstellung buchstäblich ins Wasser. Auch wenn sich gefühlt der Sommer nach dem Premierenabend am 18. Juli komplett zurückgezogen hat, ist Anna Münzer mit dem Verlauf der Spielsaison 2025 zufrieden. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt sie: „Die Spielfreude beim Ensemble war und ist ungebremst und wie schon im vergangenen Jahr mussten wir nur einen Spieltag ausfallen lassen.“ Ebenfalls gerichtlich auferlegt worden war Anna Münzer und der Seebühne Utting, an nicht mehr als 16 Tagen pro Spielsaison zu spielen.

Das Seebühnen-Publikum im Uttinger Summerpark hat sich auf alle Wetterbedingungen eingestellt

Nicht nur bei der Premiere, die an einem schönen Sommerabend vor ausverkauftem Haus und mit „einem tollen Sonnenuntergang“ stattfand, hätte sie gespürt, dass auch das Seebühnen-Publikum dem Ensemble gerne die Treue halte. „Das Publikum hat sich einfach bestens auf alle Wetterbedingungen eingestellt“, fügt Münzer an.

Auch der Vorverkauf sein ähnlich verlaufen, wie im Vorjahr, berichtet Anna Münzer. „Wie immer ist es so, dass die Leute in der ersten Spielwoche eher verhalten sind, was den Kartenvorverkauf angeht, in der zweiten Woche läuft es dann deutlich besser.“ Die noch

Anna Münzer erhält von Summerpark-Anwohnern viel Zuspruch

Und die Herausforderung, pünktlich um 22 Uhr den imaginären Theatervorhang fallen lassen zu müssen, hätten Ensemble wie Publikum gut gemeistert. Angesichts der gerichtlichen Auflage, ab 22 Uhr müsse im Summerpark Ruhe herrschen. Zwar habe sie das Publikum etwas energischer als sonst aus der Spielpause auf die Plätze zurückrufen müssen, im Großen und Ganzen aber habe das sehr gut geklappt. „Die Leute haben ihr Getränk einfach mit auf die Zuschauerränge genommen“, weiß sie. „Mir ist bis jetzt keine Klage zu Ohren gekommen“, sagt Münzer. Im Gegenteil. „Von vielen Anwohnern habe ich Zuspruch bekommen. Mir wurde berichtet, dass sie sich auf ihre Balkone gesetzt, um der Musik zu lauschen und sich über den Applaus gefreut hätten.“

Am Samstag, 9. August fällt der letzte Vorhang der Seebühnen-Spielzeit 2025. Und getreu dem Titel des Shakespeare-Stücks „Wa ihr wollt“ steht fest, was Publikum und Seebühnen-Ensemble wollen: „Solange es dem Ensemble und dem Publikum Spaß macht, machen wir weiter. Wir sehen uns nicht als eine Belästigung, sondern als Bereicherung für die Region, das spornt uns weiter an“, resümiert Anna Münzer.