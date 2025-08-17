Bezirksmusikfest: So fallen die Ergebnisse der Wertungsspiele aus

Bereits drei Monate vor dem Bezirksmusikfest sind im Mai in Dießen zahlreiche Musikvereine aus dem Bezirk Ammersee-Lech zu den Wertungsspielen angetreten. Zunächst wurden nur die Ergebnisse der offenen Wertung bekannt gegeben, beim Fest in Dettenschwang wurde jetzt auch mitgeteilt, wie die teilnehmenden Ensembles bei den weiteren Wertungen abgeschnitten haben.

Die größte Beteiligung gab es bei der Konzertwertung. 13 Ensembles spielten dabei in vier verschiedenen Stufen jeweils ein Pflicht- und Selbstwahlstück.

In der Oberstufe erreichte die Musikkapelle Holzhausen unter der Leitung von Gerhard Böck einen „sehr guten Erfolg“ mit 89,8 Punkten;

In der Mittelstufe wurden der Musikkapelle Pflersch aus Südtirol (Martin Rainer, 96,3 Punkte), dem Musikverein Denklingen (Georg Linder, 91,5), der Blaskapelle Hohenfurch (Vjeran Jezek, 91) und dem Musikverein Dießen (Csaba Primosics, 91) jeweils ein „ausgezeichneter Erfolg“ beschieden. Mit „sehr gutem Erfolg“ schnitten die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl (Monika Fleschhut, 88,5), die Blaskapelle Markt Leeder (Felix Tigges, 87,7), der Jugendmusikverein Pürgen-Blaskapelle Lechrain (Ralf Weihermüller, 86,8) und der Musikverein Hofstetten-Hagenheim (Franziska Glatz, 86,7) ab.

In der Unterstufe wurden die Leistungen der Jugendkapelle Obermeitingen (Karina Schönberger, 91,5) und der Jugendkapelle Ammersee Nord (Alexander Wolf, 91) mit „ausgezeichnet“ bewertet, die der Schüler- und Jugendkapelle Penzing-Kaufering (Daniel Schmidt, 86,3) mit „sehr gut“.

In der Grundstufe konnte sich die Bambinikapelle Türkenfeld (Maximilian Mayer, 93,3) über das Prädikat „ausgezeichneter Erfolg“ freuen.

Am Kritikspiel nahmen die Bambini des Musikvereins Obermeitingen (Karina Schönberger) teil.

Bei der Bewertung „traditionelle Blasmusik“ erreichte der Musikverein Windach in der Stufe C (schwer) unter der Leitung von Thomas Schmidt 90,6 Punkte und einen „ausgezeichneten Erfolg“. In der Stufe B (mittel) erspielte sich der Musikverein Thaining unter der Leitung von Alexander Schappele mit 87,1 Punkten einen „sehr guten Erfolg“.

Zwei Ensembles traten bei der offenen Wertung in der Höchststufe an

Bei der offenen Wertung traten die Stadtjugendkapelle Landsberg und das Schülerblasorchester St. Ottilien unter der Leitung von Hans Günter Schwanzer in der Höchststufe an und erreichten einen sehr guten (80,6) beziehungsweise guten (77,3) Erfolg. In der Oberstufe schnitten das Blasorchester Türkenfeld (Alexander Wolf, 88,8) und das Musikschulblasorchester Landsberg (Hans Günter Schwanzer, 88,3) „sehr gut“ ab. Über das Prädikat „sehr guter Erfolg“ konnten sich in der Mittelstufe der Musikverein Unter-/Oberdießen (Andreas Frommel, 88) und der Musikverein Eresing (Jürgen Hartmann, 87) freuen. (AZ)