Das Comu in Dießen öffnet am 30. Oktober

Eine Hommage an den Komponisten des weltberühmten Meisterwerks Carmina Burana: Im Herbst 2025 geht das neue Carl-Orff-Museum (Comu) in Dießen an den Start. Am 30. Oktober ist die offizielle Eröffnung mit Ehrengästen. Damit wird der knapp elf Millionen teure Museumsbau nach gut zweijähriger Bauzeit fertiggestellt sein, verkündet die Carl-Orff-Stiftung anlässlich des 130. Geburtstages von Carl Orff. „Das Comu ist das einzige Museum weltweit, das sich dem wohl bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts widmet“, heißt es in der Pressemitteilung, die am 130. Geburtstags Carl Orffs erschienen ist.

Carl Orff wurde am 10. Juli 1895 in München geboren. Im Dießener Ziegelstadel hatte Orff sein letztes Domizil, mit großzügiger Parkanlage sowie weiten Blick über den Ammersee und die bayerischen Alpen. Der Grundstein für das Carl-Orff-Museum war im Dezember 2023 gelegt worden.

Im neuen Comu können Orff-Liebhaber in die Welt des Komponisten eintauchen

Zur offiziellen Eröffnung am 30. Oktober sind verschiedene Feierlichkeiten vorgesehen. Details werden im September bekanntgegeben. Am 2. November wird im Comu mit allen Museumsinteressierten gefeiert.

Mit dem Neubau des Comu wurde der denkmalgeschützte Bestand aus Wohn- und Arbeitshaus des Komponisten um eine interaktive Ausstellung erweitert. Der Entwurf für den Neubau stammt vom Münchner Architekturbüro Meck. Die anspruchsvolle Architektur wurde mit innovativem Ultraleichtbeton ausgeführt. Familien, Kultur- und Musikinteressierte sowie alle Orff-Liebhaber können hier künftig in die Welt des Komponisten eintauchen und viel über sein Leben und Schaffen erfahren. Die Ausstellung – nahezu barrierefrei – ermöglicht auch Bildungs- und Rehabilitationseinrichtungen einen spielerischen Zugang zu Orffs künstlerischen und pädagogischen Werk.

„Wir eröffnen mit dem Comu nicht nur ein Museum, sondern neue Zugänge zur Musik. Das Comu ist nicht nur eine Hommage an das Lebenswerk des großen Komponisten, sondern auch ein Ort der Begegnung, des Lernens und der Inspiration“, betont Judith Janowski, geschäftsführende Vorständin der Carl-Orff-Stiftung. Mit dem Carl-Orff-Museum sei ein familienfreundliches Museum zum Stöbern, Hören, Fühlen und Mitmachen entstanden.

Das Comu in Dießen soll Ort der Begegnung, des Lernens und der Inspiration werden

Im Museum können die Melodien und die Rhythmik der Carmina Burana erlebt oder das weltweit erfolgreiche Orff-Schulwerk ausprobiert werden. Besucher begeben sich im Comu auf eine Zeitreise in ein Leben voller Rhythmen, Musik, Sprache und Tanz. Das Carl-Orff-Museum macht den persönlichen Nachlass von Carl Orff zugänglich und fördert außerdem die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinem Werk.

In Dießen lebte Carl Orff von 1955 bis zu seinem Tode 1982. Sein Wohn- und Arbeitshaus am Ziegelstadel 1 in Dießen, in dem sich auch sein Arbeitszimmer befindet, sind dort im Originalzustand erhalten geblieben. 1984 wurde die Carl-Orff-Stiftung mit Sitz in Dießen gegründet, so wie es der Komponist testamentarisch verfügt hatte. (AZ)