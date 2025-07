Die SPD im Landkreis Weilheim-Schongau hat einen Landratskandidaten

Wenn es nach dem Willen des Gesamtvorstands der Kreis-SPD geht, ist die Lage eindeutig: Der Erste Bürgermeister der Stadt Schongau soll für die SPD als Landrat kandidieren. Im Rahmen einer Kreisvorstandssitzung wurde Falk Sluyterman einstimmig für die Landratswahl am 8. März 2026 nominiert. Sluyterman leitet seit 2014, also dann 12 Jahre, erfolgreich als Erster Bürgermeister die Geschicke der Stadt Schongau und ist seit drei Jahren Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag. Die endgültige Entscheidung für die Kandidatur fällt am 15. November dieses Jahres im Rahmen der Aufstellungsversammlung der Kreis-SPD.

Falk Sluyterman (55) sei der Mann, den der Landkreis Weilheim-Schongau jetzt braucht, ist man in der Kreis-SPD überzeugt. Als Bürgermeister und Kreisrat kenne er die Probleme und werde diese angehen.

„Der Landkreis Weilheim-Schongau kann sich an der Spitze keine Experimente mehr leisten“, sagt SPD-Kreisvorsitzender Harald Mansi

„Schöne Bilder helfen dem Landkreis nicht weiter. Wir brauchen Lösungen und neue Ideen und müssen die Probleme endlich anpacken. Es ist nicht so, dass wir erst seit zwei, drei Jahren finanzielle Probleme haben und die Gemeinden im Landkreis mit einer sehr hohen Kreisumlage belasten. Dort fehlt das Geld dann. So darf und kann es nicht weitergehen. Auch kann sich der Landkreis aus Sicht der SPD an der Spitze keine Experimente mehr leisten. Wir brauchen einen Landrat, der auch Landrat kann, das nötige Fachwissen mitbringt und Erfahrung hat“, so Kreisvorsitzender Harald Mansi.

Aus Sicht von Sluyterman wird „die größte Herausforderung in den nächsten Jahren im Bereich der Finanzen liegen. Hier müssen wir das Machbare vom Wünschenswerten deutlich unterscheiden“.

„Die Teilung des Landkreises Weilheim-Schongau in unterschiedliche Regionen muss überwunden werden“, sagt Landrats-Kandidat Falk Sluyterman

Der geringe finanzielle Spielraum des Landkreises müsse so genutzt werden, dass vor allem im Bereich Schulen, sozialer Wohnungsbau, Öffentlicher Nahverkehr und Gesundheitsversorgung wieder möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse im Landkreis hergestellt werden, führt Sluyterman weiter aus. „Als Landrat möchte ich mich mit meiner ganzen Kraft dafür einsetzen, dass die Teilung unseres Landkreises in drei unterschiedliche Regionen, Ost, West und Weilheim als Mitte, endlich überwunden wird“. (AZ)

Zur Person Falk Sluyterman, 55 Jahre alt, ist in Freiburg aufgewachsen. Der gelernte Jurist ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Söhnen und lebt mit seiner Frau Cordula seit 2008 in Schongau. Im März 2014 wurde er zum Ersten Bürgermeister der Stadt Schongau gewählt. Der begeisterte Skifahrer und Wanderer Sluyterman ist seit 2014 Mitglied im Kreistag, seit drei Jahren Fraktionsvorsitzender der SPD und gehört unter anderem dem Kreis- und Rechnungsprüfungsausschuss an. Außerdem ist er Mitglied im Rechts- und Verwaltungsausschuss sowie Forstausschuss des Bayerischen Städtetags. Schließlich ist er seit 2025 Beamtenbeisitzer am Verwaltungsgericht München für Disziplinarangelegenheiten.