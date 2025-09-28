Icon Menü
Familie Zirch: 33 Jahre Wiesn-Tradition gehen in die zweite Generation

Dießen

Über 30 Jahre Oktoberfest: Jetzt kommt bei Familie Zirch die zweite Generation auf die Wiesn

Seit 1992 schenkt Jürgen Zirch in der Augustiner-Festhalle aus - und jetzt steigen auch Sohn Johannes und Tochter Helena ins Wiesn-Geschäft ein.
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Auf einen schönen vierten Wiesn-Tag: Festwirt Thomas Vollmer (Zweiter von links) mit seinen Schankkellnern (von links) Jürgen und Johannes Zirch und Emil Weiß nach dem Anzapfen am Dienstagmorgen.
    Auf einen schönen vierten Wiesn-Tag: Festwirt Thomas Vollmer (Zweiter von links) mit seinen Schankkellnern (von links) Jürgen und Johannes Zirch und Emil Weiß nach dem Anzapfen am Dienstagmorgen. Foto: Gerald Modlinger

    In der Wiesn-Zeit hat früher Jürgen Zirch seine Familie nicht viel gesehen. Seit 1992 arbeitet er im September und Oktober nicht wie in den anderen Monaten als Angestellter des Klosters St. Alban, sondern als Schankkellner auf dem Oktoberfest. Frühmorgens fährt er in die Stadt, gegen Mitternacht kommt er heim. Aber inzwischen hat sich Zirchs Wiesn-Einsatz zu einer Familienunternehmung erweitert - zum dritten Mal sind heuer auch Sohn Johannes (19) und seine Tochter Helena (21) im Geschäft.

