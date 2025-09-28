Über 30 Jahre Oktoberfest: Jetzt kommt bei Familie Zirch die zweite Generation auf die Wiesn

In der Wiesn-Zeit hat früher Jürgen Zirch seine Familie nicht viel gesehen. Seit 1992 arbeitet er im September und Oktober nicht wie in den anderen Monaten als Angestellter des Klosters St. Alban, sondern als Schankkellner auf dem Oktoberfest. Frühmorgens fährt er in die Stadt, gegen Mitternacht kommt er heim. Aber inzwischen hat sich Zirchs Wiesn-Einsatz zu einer Familienunternehmung erweitert - zum dritten Mal sind heuer auch Sohn Johannes (19) und seine Tochter Helena (21) im Geschäft.
Dießen
