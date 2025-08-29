AWO-Seniorenwohnpark in Dießen: Seit 25 Jahren ein besonderes Zuhause

Seit 25 Jahren bietet der AWO-Seniorenwohnpark im Herzen von Dießen pflegebedürftigen und demenziell erkrankten Menschen ein Zuhause. 44 BewohnerInnen werden hier in sechs Wohngruppen in familiärer Atmosphäre gepflegt und versorgt.

Im September wird das AWO-Jubiläum an drei Tagen gefeiert: Bewohner, sowie deren Freunde und Angehörige, feiern gemeinsam ein Sommerfest, Ehrengäste aus dem öffentlichen Leben und der Politik sind geladen und als Höhepunkt des Veranstaltungsreigens findet am Samstag, 13. September ein Tag der offenen Tür statt. Von 10 bis 15 Uhr werden unter anderem Hausführungen angeboten.

„Wir freuen uns sehr, dass auch die Neugestaltung unseres Gartens mithilfe einer großzügigen Förderung durch die ´Glücksspirale´ zum Jubiläum fertig geworden ist“, sagt Einrichtungsleiterin Iris Reckenfelderbäumer im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie leitet den Seniorenwohnpark, der vom AWO Bezirksverband Oberbayern im Oktober 2000 als bundesweit erster Neubau einer stationären Altenhilfeeinrichtung nach dem Konzept dezentral organisierte „Hausgemeinschaften“ eröffnet wurde, seit 2020.

Der neue Garten im Dießener AWO-Seniorenwohnpark hat jetzt einen Weg ohne Stolperfallen

Der neue Garten ist nun mit einem komfortablen Weg ohne Stolperfallen ausgestattet, ein Hochbeet mit Kräutern lädt zum Schnuppern und Probieren ein, bunte Stauden und eine schöne alte Apfelbaumsorte regen die Sinne an und wecken Erinnerungen. Außerdem laden schattige Sitzgelegenheiten in einer Laube laden zum Verweilen ein. „Der Garten ist sehr durchdacht, einschließlich des Hitzeschutzkonzepts“, freut sich die Einrichtungsleiterin. Schon bald soll die Laube begrünt sein und mehrere große Sonnenschirme können den sonnigen Garten bei Bedarf komplett beschatten.

Nadine Welzmiller (Wohnbereichsleitung), Sabine Drexl (Pflegedienstleitung), Iris Reckenfelderbäumer (Leitung Seniorenwohnpark), Fabian Erhard (Sozialdienstleitung) und Bettina Siersch (Hauswirtschaftsleitung) im neu gestalteten Garten des AWO-Seniorenparks. Foto: Uschi Nagl

„Das sind meine AWO-Dinosaurier“, scherzt Reckenfelderbäumer beim Teamfoto. Seit 36 Jahren ist Sabine Drexl dabei. Als junge Pflegefachkraft arbeitete sie bereits in der AWO-Pflegeeinrichtung in der Krankenhausstraße mit und begleitete im Herbst 2000 den Umzug in den neuen Seniorenwohnpark an der Bahnhofstraße. Heute ist Sabine Drexl als Pflegedienstleiterin für alle Wohngruppen zuständig. Unterstützt wird sie dabei von Nadine Welzmiller. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin und Wohnbereichsfachkraft hat, ebenso wie ihr Kollege Fabian Erhard, eine Ausbildung zur Pflegefachkraft im AWO-Seniorenwohnpark absolviert.

Der 29-jährige Fabian Erhard kam als 16-Jähriger mit mittlerem Schulabschluss von der Carl-Orff-Schule in den Seniorenwohnpark. Nach seiner Ausbildung absolvierte er eine Weiterbildung im gerontopsychiatrischen Bereich und studierte Pflegepädagogik an der Katholischen Stiftungshochschule in München. Heute arbeitet er als Sozialdienstleiter im AWO-Seniorenwohnpark und als Dozent an der Hans-Weinberger-Akademie. Sehr gerne steht er auch als Ansprechpartner für Ehrenamtliche zur Verfügung, die sich im Seniorenwohnpark engagieren möchten.

Im AWO-Seniorenwohnpark in Dießen sind auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gern gesehen

„Die ehrenamtlichen Aufgaben in unserer Einrichtung sind vielfältig“, sagt Erhard. Gemeinsam mit den BewohnerInnen kann gespielt, gesungen, vorgelesen, gebastelt oder gebacken werden. Hilfreich ist außerdem ehrenamtliche Unterstützung bei Gruppenangeboten oder besonderen Ausflügen, oder bei Tätigkeiten wie Dekorieren oder Gartenarbeit.

Mit Blick auf die festangestellten MitarbeiterInnen sagt Einrichtungsleiterin Iris Reckenfelderbäumer: „Wir haben einen guten Personalschlüssel und alle Stellen sind besetzt“. Aktuell arbeiten im Seniorenpark und in der ambulanten Pflege der AWO 94 MitarbeiterInnen im Dreischichtbetrieb, darunter zehn Auszubildende.

Das stationäre Angebot im AWO-Seniorenwohnpark wird vom ambulanten Dienst verstärkt

Der ambulante Dienst ergänzt das stationäre Angebot und versorgt Menschen in Dießen und Umgebung mit pflegerischen Leistungen. „Die Menschen, die bei uns arbeiten, ob ambulant oder stationär, tun das gerne und aus Überzeugung und ich wünsche mir sehr, dass das so bleibt“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Offizielle Einweihung des Seniorenwohnparks am 4. November 2000 unter anderem mit Josef Loy (Bezirk Oberbayern), Inge Hecht (SPD-Landtagsabgeordnete), dem damaligen Dießener Bürgermeister Herbert Kirsch, Landrat Erwin Filser, Andreas Niedermeier (Geschäftsführer AWO Oberbayern), sowie weitere Vertreter der AWO und Mitarbeiter des zuständigen Architekturbüros. Foto: Repro: Uschi Nagl

Zu den Unterstützern des AWO-Neubaus mit Modellcharakter gehörte vor 25 Jahren auch Dießens Altbürgermeister Herbert Kirsch. In seiner ersten Wahlperiode veränderte die Bahnhofsstraße nicht zuletzt durch den Neubau des Seniorenwohnparks, für den die Gemeinde das Grundstück zur Verfügung stellte, ihr Gesicht. Aus dem benachbarten Coop-Seminar wurde wenig später das Kulturforum Blaues Haus, die Bahnhofstraße wurde neugestaltet und der Seerichtergarten mit seinem Fußwegenetz öffnete den fußläufigen Durchgang ins Ortszentrum. „Darüber freue ich mich bis heute“, betont Kirsch, im Gespräch mit unserer Redaktion. Selbstverständlich war er beim Spatenstich 1998 und bei der festlichen Einweihung des Seniorenwohnparks am 4. November 2000 dabei.

„Bis heute profitiert unser Haus von seiner ansprechenden Architektur und von seiner zentralen Lage auf diesem schönen, parkartigen Grundstück. Und unser Wohngruppenmodell ist bis heute beispielhaft und zeitgemäß“, sagt Iris Reckenfelderbäumer.