Feuerwehr befreit in Weilheim verletzten Mann aus abgesperrter Sportanlage

Ein ziemliches Missgeschick ist einem 38-jährigen Mann aus Polling am Mittwoch gegen 0.45 Uhr in Weilheim unterlaufen. Laut Polizeibericht war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Pollinger Straße unterwegs. Am Sportplatz bemerkte er einen Volleyball, welcher unter einer Hecke auf dem Sportgelände lag. Ob aus Interesse am Ball selbst oder an der sportlichen Betätigung, ist nicht ganz klar, schreibt die Polizei weiter, aber der Mann entschied sich, die versperrte Eingangstür zu überklettern, obwohl ein Schild an der Tür darauf aufmerksam macht, dass das verbotene Betreten der Sportanlage zur Strafanzeige führt.

Oben angekommen, verlor der 38-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht. Er fiel zu Boden und brach sich das linke Bein. Zeugen aus der Nachbarschaft hörten die Hilferufe des Mannes und verständigten den Rettungsdienst. Da der Verunglückte hinter der verschlossenen Eingangstür lag, konnte der Rettungsdienst den Mann erst nach Hinzuziehung der Feuerwehr herausholen und versorgen. Mit dem gebrochenen Bein und einer Strafanzeige im Gepäck kam er ins Weilheimer Krankenhaus. (AZ)