Die Feuerwehr Obermühlhausen feiert 150 Jahre Einsatz für die Gemeinschaft

Kaum ein Wochenende vergeht in diesem Sommer, ohne dass im Landkreis Landsberg eine Freiwillige Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen feiern kann. Dieses Mal war die Obermühlhauser Feuerwehr an der Reihe, die dazu neben den Ortsvereinen auch die Kameradinnen und Kameraden aus dem Markt Dießen und den umliegenden Ortschaften wie Entraching, Finning, Hagenheim, Hofstetten und Thaining eingeladen hatte.

Los ging es bereits am Samstagabend im Dorfstadl. Als alle mit Steckerlfisch und Spezialitäten vom Grill versorgt waren, legte ein DJ auf und das Geschehen verlagerte sich bald in die Bar. Am Sonntagvormittag formierten sich die eingeladenen Feuerwehren und Vereine am westlichen Ortsrand zunächst zum Kirchenzug. Den Takt gab dabei der Musikverein Dießen vor, der in einem Monat selbst in Dettenschwang zusammen mit der dortigen Feuerwehr groß feiern wird: 100 Jahre Musikverein und, man ahnt es, 150 Jahre Feuerwehr.

Eine brennende Kerze am Feldkreuz erinnert an die verstorbenen Feuerwehrleute

Der Zug führte in die Fuggerstraße, wo am Ortsrand für den Festgottesdienst unter einem Sonnenschirm ein Altartisch und unter dem Schatten spendenden Dach der Bäume Bänke aufgestellt waren. Pfarrer Josef Kirchensteiner zelebrierte den Gottesdienst, dem der Musikverein einen feierlichen Rahmen gab. Der Pfarrer würdigte in seiner Predigt den Feuerwehrdienst als Werk der Nächstenliebe. Er verwies dabei auf die manchmal widrigen Umstände, sei es bei einem Alarm mitten in der Nacht, aber auch, wenn Feuerwehrleute unangemessen angepöbelt oder sogar mit Gewalt bedroht werden. Da frage man sich dann sicher manchmal - wie auch er als Priester - „warum tust Du Dir das an?“.

Icon Vergrößern Unter den Bäumen und vor dem Feldkreuz am Ende der Fuggerstraße wurde der Festgottesdienst zum 150-jährigen Bestehen der Obermühlhauser Feuerwehr gefeiert. Foto: Gerald Modlinger Icon Schließen Schließen Unter den Bäumen und vor dem Feldkreuz am Ende der Fuggerstraße wurde der Festgottesdienst zum 150-jährigen Bestehen der Obermühlhauser Feuerwehr gefeiert. Foto: Gerald Modlinger

Den Dank der Marktgemeinde Dießen für den „unbezahlbaren“ Feuerwehrdienst sprach Bürgermeisterin Sandra Perzul aus. Zuvor hatten Vorstand Johann Berghofer und Kommandant Ludwig Fink an die Leistungen früherer Feuerwehrleute erinnert und im Gedenken an die Verstorbenen eine entzündete Kerze am Feldkreuz auf dem Grundstück der Familie Abenthum aufgestellt.

Kommandant und Vorstand blicken auf die vergangenen Jahrzehnte zurück

So sei es dem verstorbenen Ehrenkommandanten Franz Bleicher zu verdanken, dass 1979 die Feuerwehrfahne beschafft wurde. 1995 wurde unter Kommandant Georg Wegele das Feuerwehrhaus für das erste Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit Atemschutzausstattung umgebaut. 2001 folgten unter Kommandant Johann Berghofer der Umbau des Feuerwehrstüberls und 2010 des Anhängers. 2020 - inzwischen war Ludwig Fink Kommandant geworden - wurde die Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen und das neue Wasser führende TSF in Dienst genommen.

Kreisbrandinspektor Thomas Schmid machte in seinem Grußwort deutlich, dass sich Feuerwehren ständig an neue Technologien, den Klimawandel und gesellschaftliche Veränderungen anpassen müssen.

Anschließend ging es wieder zurück zum Dorfstadl, wo man sich bei einem Mittagessen und anschließend bei Kaffee und Kuchen stärken konnte.