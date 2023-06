Vogelexperte aus Finning rät: Lehmpfützen helfen Schwalben beim Nestbau

Regen ist seit Wochen Mangelware, die Trockenheit macht nicht nur der Landwirtschaft zu schaffen. Auch Tiere leiden. Vogelexperte Klaus Janke weiß, wie man Mehl- und Rauchschwalben derzeit helfen kann.

Der Finninger Vogelexperte Klaus Janke sorgt sich angesichts der Trockenheit um die Mehl- und Rauchschwalben. Denn sie brauchen zum Nestbau feuchten Lehm. Die Schwalben nehmen ihren Speichel zur Hilfe, um kleine Lehmkügelchen zu formen und ihre stabilen Nester zu bauen. „Durch die Trockenheit und Flächenversiegelung gehen auch hier auf dem Land unbefestigte Wege und damit auch Lehmpfützen immer mehr verloren“, so Klaus Janke.

Er hat sich schon über dunkelgrüne Nester gewundert. „Schaut man genauer hin, sieht man, dass manche Schwalben in ihrer Not Kuhfladen zum Nestbau verwenden“, so Janke. Diese Nester seien aber weit weniger stabil, brechen auseinander und halten nicht an Mauern und Wänden. So können besonders Jungvögel in Gefahr geraten. Und der Nestbau kostet die Schwalben wertvolle Zeit und Energie.

Der Lehm aus den Pfützen sei dagegen wie ein stabiler Mörtel. Da Mehl- und Rauchschwalben noch bis etwa Ende Juli ihre Nester bauen, empfiehlt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz Landwirten und Privatleuten, auf feuchte Stellen im Hof zu achten oder aktiv Lehmpfützen anzulegen.

Dabei ist nicht viel zu tun: Auf einer offenen Fläche eine etwa 15 bis 20 Zentimeter tiefe Kuhle graben, deren Seiten etwa 1,50 Meter lang sind. Die Kuhle mit Folie auslegen und bis zur Bodenhöhe mit lehmiger Erde auffüllen. Für Rauchschwalben etwas Stroh, Heu oder Kleintierstreu beimischen. Die Stelle mit Wasser begießen und ständig feucht halten, am besten jeden Tag danach sehen. Denn ist der Lehm zu trocken, eignet er sich nicht mehr zum Nestbau.

Die Pfütze sollte auf einer offenen Fläche angelegt werden, die den Schwalben freien Anflug ermöglicht, auf Höfen oder Hofeinfahrten, damit Katzen und andere Räuber keine Deckung haben. Sie sollte zudem möglichst nah an den bekannten Nistplätzen sein. „Auf keinen Fall weiter als 200 bis 300 Meter entfernt. Denn wenn die Schwalben zu weit fliegen müssen, trocknet der Lehm schon während des Anflugs im Schnabel“, sagt Klaus Janke.

Manch einem ist das künstliche Anlegen einer Lehmpfütze zu aufwendig. Dann helfen den Tieren auch mobile Lehmpfützen – eine Schale oder ein größerer Blumentopf-Untersetzer mit lehmhaltigem Material oder mit zerbröselten Lehmziegeln.