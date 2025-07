Tourauftakt in Dießen: Frank Astors Bühnenshow über menschliche Intelligenz

Der Auftakt zu Frank Astors Bühnenshow über menschliche Intelligenz sendet erst einmal Schockwellen ins Publikum. Der Künstler spielt eine Videosequenz ab, in der sich eine Flotte von fünf Mini-Drohnen Zugang zu kleinsten Schlupflöchern in Häusern, Wohnungen, Bürogebäuden verschafft, um ihre nur fünf Millimeter große Sprengstoffkapsel gezielt auf die Köpfe der Bewohner zu richten – mit tödlichen Folgen, alles gesteuert von Künstlicher Intelligenz. Realität? Nein – noch nicht, aber bald möglich, wer weiß, was alles in den Giftschränken der bösen Mächte schlummert.

Der schockierende Auftakt als Statement zur Verteufelung der Künstlichen Intelligenz? So einfach macht es Frank Astor seinem Publikum nicht. In einer burlesken Performance, in der er immer wieder andere Identitäten verkörpert, zeigt er eine große Bandbreite von Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz auf, in dem er die Zuschauer an den Vorbereitungen zu seiner Show in seinem Ideenraum teilhaben lässt. Dabei wird er immer wieder per Videoanruf von seiner Ehefrau auf den Boden der Tatsachen geholt. Besonders schmerzhaft wird ihm bewusst gemacht, dass er über seine künstlerischen Höhenflüge hinweg den gemeinsamen Hochzeitstag vergessen hat.

Frank Astor wirbt in seiner neuen Bühnenshow für Menschlichkeit

Das ruft im Rollenspiel Delegado auf die Bühne, der als „Chef GPT“ die Möglichkeiten der KI zur Steigerung des Gemeinwohls aufzeigt. Delegado erntet einige Lacher, mit seinem Vorschlag, den Wartungszustand der Ehe durch KI überwachen zu lassen. Die KI namens Torbienne wird auf der Bühne wunderbar verkörpert von Christine Astor, herrlich anzusehen in ihrem blinkenden und schimmernden Barbarella-Kostüm. Und sie überrascht ihr Alter Ego alias Christine Astor zu Hause, fernab des Ideenraums, mit der perfekten Geschenkidee für Frank zum Hochzeitstag.

Die intelligenten Verknüpfungen, verbunden mit dem schnellen Szenenwechsel, machen die dialektische Bandbreite der Diskussion um die Künstliche Intelligenz transparent. Frank wirbt für Menschlichkeit, Torbienne will die Menschen besser machen und beide stellen sich gleichzeitig die Frage: „Was willst Du eigentlich von mir?“. Die angebotene Formel entlässt die Zuschauer in die Pause: Der Mensch will glücklich sein, die KI als technische Hülle will nichts und taugt damit auch nicht zum Weltgeist. Für ein versöhnliches Ende der Show zitiert Frank Astor die Lebensphilosophie von Rainer Maria Rilke: „Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest …“

Die Hingabe zum Copmputer kann niemals die Liebe zum Leben und Menschsein ersetzen

Das gut gefüllte Auditorium des Wohnstifts Augustinum hat sich nach der Pause für den Diskussionsteil auf doch noch über fünf Dutzend Gäste reduziert, die sehr engagiert das Leitthema des Dialogs zwischen Mensch und Maschine aufgenommen und mit ihren Lebenserfahrungen bereichert haben. Dabei ist den Künstlern hoher Respekt für ihre darstellerische Leistung und ihre Aufklärungskompetenz gezollt worden. Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Hingabe zum Computer niemals die Liebe zum Leben und zum Menschsein ersetzen kann.

Frank Astor belohnte das Engagement des Publikums mit einer gesanglichen Zugabe, in der er mit strahlendem Tenor seine Fähigkeiten als Allround-Entertainer unter Beweis stellte.

In ihrem Schlusswort verlieh Sabine Cichowski, Kulturreferentin des Augustinum Dießen, ihrer Freude Ausdruck, dass Frank und Christine Astor als Dießener Künstler für diese Show das Augustinum als Premierenort gewählt haben.