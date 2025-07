Frei laufender Hund beißt in Pähl einen Mann in den Knöchel

Wegen eines Hundebisses ermittelt die Polizeiinspektion Weilheim gegen einen Mann aus Pähl. Er hatte am Sonntag gegen 9.30 Uhr im Gemeindebereich von Pähl trotz Leinenpflicht seine beiden Hunde frei laufen lassen, meldet die Polizei. Einer der beiden Hunde biss einen 58-jährigen Mann, ebenfalls aus Pähl, in dessen rechten Knöchel. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Hundehalter habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen zu verantworten, so die Polizei weiter. (AZ)

