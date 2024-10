Freie Wähler Dießen setzen weiter auf ihren Chef Florian Zarbo

Die Dießener Freien Wähler haben die Kommunalwahl 2026 bereits fest im Blick. „Dazu brauchen wir einen starken Vorstand“, betonte Vorsitzender Florian Zarbo, dessen Wählervereinigung mit sechs Sitzen die stärkste Fraktion im Marktgemeinderat ist, bei der jetzt stattgefundenen Jahreshauptversammlung im Strandhotel Südsee. Der neue Vorstand wurde in Rekordgeschwindigkeit per Handzeichen gewählt. Ergebnis: Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Darüber ob die Freien Wähler 2026 wieder einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen wollen, war bei der Versammlung nur andeutungsweise etwas zu erfahren. Frank Fastl, Fraktionssprecher im Gemeinderat, berichtete etwas kryptisch von einem „Gipfeltreffen“ beim Skiwochenende der Freien Wähler in Südtirol. Dort sei ein Kandidat ins Spiel gebracht worden, der eventuell aufgrund der nicht mehr geltenden Altersgrenze für Bürgermeister wieder auf der lokalpolitischen Bühne auftauchen könnte.

Was die Freien Wähler für Riederau tun wollen

Ein Wahlversprechen gab es bereits vorab: „In der kommenden Wahlperiode wollen wir uns für ein Haus der Vereine in Riederau einsetzen“, betonte Florian Zarbo. Erste Gespräche dazu habe es bereits mit der Feuerwehr, den Schützen und anderen Vereinen gegeben.

Zu einem kommunalen Bauvorhaben, dem Bau von 17 Wohnungen am Waffenschmiedweg in St. Georgen, äußerte sich Thomas Höring, Liegenschaftsreferent im Gemeinderat. Darüber war im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert worden, nicht zuletzt, weil Zarbo Geschäftsführer der Bauträgerfrma ist. „Es gab Gegenwind und es gab demokratische Entscheidungen. Aber jetzt ist der Deckel drauf und irgendwann wird jeder zufrieden sein und alles ist wunderbar“, fasste Höring zusammen.

Jeder könne sich die Wahlversprechen zur Kommunalwahl von 2020 anschauen, sämtliche Fraktionen hätten damit geworben, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Wenn die Gemeinde das nicht in der notwendigen Geschwindigkeit schaffen kann, dann ist es gut, wenn Private das schaffen“, betonte Höring, der auch den vor ein paar Tagen beschlossenen Wohnungsbau in Romenthal ins Auge fasste und mit Blick zu Zarbo betonte: „Vielleicht schaffen wir auch das zusammen.“ Die seitens der Gemeinde geplanten Wohnungen auf dem Drei-Rosen-Areal, würden, so Hörings Prognose, voraussichtlich erst 2028/2029 zur Verfügung stehen.

Zur ehemaligen Kunstanstalt werden bald Konzepte auf den Tisch kommen

Auch in das Thema Huber-Häuser sei durch einen Antrag der Freien Wähler Bewegung gekommen. Die Verwaltung sei beauftragt worden, die Huber-Häuser auszuschreiben, und in Kürze könnten im Sitzungssaal voraussichtlich bereits die ersten Konzepte und Ideen von Interessenten zur Sprache kommen. „Wir sind gespannt“, sagte Fraktionschef Fastl. Beabsichtigt sei, die Huber-Häuser für 25 Jahre in Erbpacht an Bewerber zu vergeben, die Förderprogramme nutzen und einen Mehrwert für die Gemeinde schaffen könnten. Die Altlasten in den ehemaligen Druckereigebäuden an der Johannisstraße seien mittlerweile eingrenzbar, ergänzte Zarbo. Im Keller sei es wohl nicht so schlimm wie gedacht.

Eine Lanze für die Riederaurer Feuerwehr brach Johann Vetterl, Feuerwehrreferent im Gemeinderat: „Wir haben einen Bedarfsplan für das Riederauer Feuerwehrhaus, aber wir kollidieren mit dem benachbarten Kindergarten und brauchen eine Erweiterung“, erklärte er. Riederau wachse, es habe ein großes Übernachtungsangebot und bald auch wieder ein Seniorenheim und die Feuerwehr werde gebraucht. „Deshalb überlegen wir, ob wir an einen anderen Standort im Ortszentrum wechseln“.

Was bei der Kommunalwahl 2020 fast perfekt lief, soll 2026 ganz perfekt laufen

„Ihr seht, wir haben im Wahlkampf viel vor“, fasste Florian Zarbo abschließend zusammen. Ihr dürft euch sicher sein, es wird ein super Wahlkampf. Wir haben 2020 schon richtig gut Stimmen organisiert. Das ist die Blaupause, wie wir 2026 starten können. Alles was damals nur fast perfekt lief, wird 2026 perfekt.“