Die Freiwillige Feuerwehr Raisting feiert ihren 150. Geburtstag

Die Feierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Raisting zu ihrem 150-jährigen Bestehen haben mit einem Festakt begonnen. Mit 250 Gästen von Vereinen, Feuerwehren und Raistinger Bürgern war die Unterstützung und der Rückhalt aus der Bevölkerung beeindruckend.

Der Tag begann mit einem feierlichen Kirchenzug, an dem die Raistinger Blaskapelle, der Trommlerzug Raisting-Sölb sowie acht Fahnenabordnungen verschiedener Vereine teilnahmen. Nach dem Gottesdienst folgte ein Totengedenken am Kriegerdenkmal mit Kranzniederlegung.

Bei strahlendem Sonnenschein zogen die Festgäste zum Gasthof zur Post, zum offiziellen Festakt. Sebastian Hain, der Vorsitzende der Feuerwehr Raisting, führte als Moderator durch die Veranstaltung. Mit Grußworten würdigten Kommandant Markus Eichberg, Raistings Bürgermeisters Martin Höck, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbauer die unverzichtbaren und selbstlosen Aufgaben der Feuerwehr. Sie schützen Menschenleben und Sachwerte, helfen bei Bränden, Unfällen und Katastrophen, gestalten das Dorfleben mit und leisten Erste Hilfe, waren sich die Festredner einig.

Zu ihrem 150. Geburtstag erhielt die Feuerwehr Raisting Geschenke von ihren Patenvereinen Pähl und St. Georgen. Besonders erfreulich war ein Zuschuss der Gemeinde Raisting in Höhe von 1500 Euro für die Ausrichtung der Festwoche im September.

Drei besondere Ehrungen wurden im Rahmen des Festakts ausgesprochen: Albertine Kapfer erhielt das Zivilehrenzeichen in Gold der Freiwilligen Feuerwehren in Bayern für ihre jahrelange Unterstützung in Steuer- und Rechtsfragen. Walter Plattke wurde für seine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft, insbesondere beim Bau des Feuerwehrhauses im Jahr 2003, mit der Ehrenmitgliedschaft der Feuerwehr Raisting ausgezeichnet und Franz-Peter Bach, der maßgeblich am Aufbau der Jugendfeuerwehr beteiligt war und zur Erstellung der Jubiläumsfestschriften beitrug, erhielt die Ehrenmitgliedschaft.

Als Schirmherr des Jubiläums berichtete Anton Zanantonio über die Geschichte der Feuerwehr Raisting von der ersten urkundlichen Erwähnung der Wehr bis zu den jüngsten Unwetterereignissen.

Groß gefeiert wird das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Raisting dann mit der Bevölkerung im September. „Roaschding brennt!“ heißt es von Donnerstag, 11. bis Montag, 15. September. Weitere Informationen zur Festwoche sowie zum Kartenvorverkauf für die Partyband Shark und die Keller Steff Big-Band gibt es im Internet unter www.feuerwehr-raisting.de (AZ)