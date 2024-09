Fußball: Dießen rettet spät einen Punkt

In letzter Sekunde hat die erste Mannschaft des MTV Dießen am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den SC Oberweikertshofen noch ein 1:1-Unentschieden und einen Punkt gerettet. „Wir sind mit unserer Leistung nicht zufrieden, nehmen den Punkt nach dem Spielverlauf aber natürlich mit“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Ropers selbst hatte nach nur wenigen Minuten mit einem schlecht geklärten Ball die frühe Führung der Gäste eingeleitet. Anschließend entwickelte sich ein insgesamt ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ähnlich viel Ballbesitz und ihre guten Phasen hatten.

Beim MTV Dießen kam meist der letzte Pass nicht an

Während beim MTV aber meistens schon der letzte Pass nicht ankam, erspielte sich der SC Oberweikertshofen hauptsächlich nach der Pause einige Abschlüsse, verpasste es aber, das Duell zu entscheiden. In der letzten Aktion gab es nach Foul an Ludwig Schranner Strafstoß, den Ropers mit dem Schlusspfiff zum 1:1-Endstand verwandelte.

„Wir wollen nächste Woche auch auswärts punkten“, richtete Ropers den Fokus nach Abpfiff schon auf das Auswärtsspiel beim SC Unterpaffenhofen-Germering am kommenden Samstag.

Die zweite Mannschaft des MTV war im Anschluss gegen den Tabellenführer FC Windach in weiten Teilen chancenlos und unterlag am Ende deutlich mit 1:6. Das Team will im Nachholspiel am Donnerstag beim VFL Denklingen und dann am Sonntag bei den SpFr Breitbrunn wieder punkten. (AZ)