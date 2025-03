Raistinger Startelf muss umgebaut werden

Auch mit ein paar Tagen Abstand ist Hannes Franz immer noch etwas angesäuert über das torlose Unentschieden zuletzt gegen Gilching. „Da haben wir zwei Punkte liegen lassen und die große Chance verpasst auf den zweiten Platz zu springen“, ärgerte sich Franz, dass der SVR den Patzer des Zweiten aus Planegg-Krailling, der gegen Deisenhofen 2 mit 1:4 verlor, nicht nutzen konnte.

Weil Verfolger Wacker München gegen Denklingen mit 5:0 gewann, mussten die Raistinger auch noch ihren dritten Rang räumen. „Wir stehen jetzt schon etwas unter Druck, wenn wir vorne dabeibleiben wollen“, sagt deshalb Franz vor dem Gastspiel am Samstag, 15. März, (14 Uhr) beim BCF Wolfratshausen, der mit zwei Siegen zum Jahresauftakt seinen siebten Platz im Mittelfeld festigte. „Der BCF hat sich im Winter auch verstärkt, das wird ein ähnlich schwerer Brocken wie Gilching“, meint Franz, der mit den Raistinger seit dreieinhalb Jahren auf einen Sieg beim BCF wartet.

„In Wolfratshausen ist es nie einfach zu spielen“, räumt der SVR-Coach ein. Ein besonders waches Auge müssen die Raistinger, die den ersten Vergleich mit 2:0 gewannen, auf Fabijan Podunovac haben, der in der beiden Spielen nach der Winterpause vier Treffer erzielte. Da passt es Franz nicht ins Konzept, dass er seine Startelf umstellen muss. „Zwei Spieler sind privat verhindert und zwei waren unter der Woche krank, bei ihnen ist unsicher ob sie auflaufen können“, erklärt der SVR-Trainer. Nichts desto trotz fährt er optimistisch nach Wolfratshausen. „Wir müssen es nehmen wie es ist, das Beste draus machen und drei Punkte holen“, lautet die Ansage von Franz.

Auch die Raistinger Zweite ist in der Fremde gefordert. Die Anreise zum Auswärtsspiel am Sonntag, 16. März, 15 Uhr ist aber sehr überschaubar. Die SVR-Reserve gastiert beim SV Haunshofen. Die Hausherren belegen in der Kreisklasse 3 Rang elf, den ersten Abstiegsrelegationsplatz. Die Raistinger sind Tabellenletzter. Entsprechend groß ist die Brisanz für beide Mannschaften. „Wir müssen in Haunshofen punkten und am besten eine Serie starten“, hofft SVR2-Coach Roland Perchtold, dass sein Team den 2:1-Sieg aus dem Hinspiel wiederholen kann.