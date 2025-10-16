SV Raisting: Glanzloser Sieg gegen Schlusslicht

Die vom Trainer ausgerufenen Wochen der Wahrheit, mit vier Duellen innerhalb eines Monats gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller, begann für den SV Raisting mit der Niederlage zuletzt gegen Geiselbullach nicht nach Wunsch. Im zweiten Kellerduell dieser Serie gegen den BCF Wolfratshausen fuhr der SVR dann aber wichtige drei Punkte ein. Ohne Glanz setzte sich die Truppe von Coach Hannes Franz gegen das Schlusslicht mit einem späten Jokertor mit 1:0 durch.

„Viel Ballbesitz, wenig Ideen gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner“, urteilte Franz nach dem hart erkämpften Dreier, mit dem sich sein Team auf Platz elf etwas Luft auf die Abstiegszone verschaffte, da mit Ausnahme von Ohlstadt alle hinter ihnen platzierten Mannschaften leer ausgingen. „Der Sieg war extrem wichtig“, räumte Franz ein. „Wir haben es viel zu oft durch das Zentrum erzwingen wollen“, monierte Franz, dass es seine Truppe zu selten über die Außenbahn versuchte. Für den ersten Aufreger sorgten zunächst die Gäste mit einem Warnschuss (7.), der knapp am SVR-Gehäuse vorbeiging.

Auf der Gegenseite landete der Schuss von Julian Wiesner (14.) im Tor. Der Treffer fand wegen Abseits, aber keine Anerkennung. In der Folge erarbeiteten sich die Hausherren klare Vorteile im Ballbesitz, ohne daraus aber Kapital zu schlagen. Torszenen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Kurz vor der Pause kamen die Raistinger zu einer guten Möglichkeit, die aber in der Hektik vergeben wurde. Nach dem Wechsel erhöhte der SVR den Druck. Dadurch kamen die ersatzgeschwächten Gäste etwas ins Schwimmen.

Zählbares kam aber erneut nicht heraus. „Weil wir zu ungeduldig wurden“, grummelte Franz. Erst in der Schlussphase hatte er und die Raistinger Fans doch noch Grund zum Jubeln. Nach einem zu kurz geratenen Abschlag grätsche der eingewechselte Francois Ngwen (81.) in eine Hereingabe und drückte sie so unhaltbar für den BCF-Keeper zum 1:0-Siegtreffer über die Linie.