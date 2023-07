Was machen die roten DB-Züge auf der Ammerseebahn?

Plötzlich sieht man auf der Ammerseebahn wieder rote DB-Züge: Was es mit den derzeitigen außerplanmäßigen Fahrten zwischen Geltendorf und Weilheim auf sich hat.

Die Deutsche Bahn (DB) fährt wieder auf der Ammerseebahn – zumindest noch bis voraussichtlich 13. Juli. Nur: Einsteigen kann in die roten Züge, die vormittags und mittags über die Gleise rollen, niemand. Was es mit dem Zusatzverkehr auf sich hat? Wir haben bei der DB nachgefragt.

Bei den roten Zügen, die zwischen Geltendorf und Weilheim verkehren, handelt es sich um sogenannte Umleiterzüge. Es sind elektrische Triebwagen, die eigentlich auf der Werdenfelsbahn zwischen München und Garmisch-Partenkirchen pendeln, erklärt eine Sprecherin der DB. Sie werden momentan über die Ammerseebahn umgeleitet: "Hintergrund sind Bauarbeiten, unter anderem zwischen Weilheim und Tutzing sowie zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald. Diese beiden Streckenabschnitte sind aktuell gesperrt. Damit haben unsere Züge keine direkte Anbindung an die Werkstatt in München-Pasing. Da die Züge dafür regelmäßig gewartet werden müssen, nutzen sie die Ammerseebahn, um in die Werkstatt zu kommen", heißt es aus der Pressestelle der DB.

Zwischen Geltendorf und Weilheim muss eine Diesellok vorgespannt werden

Weil die Ammerseebahn anders als die Werdenfelsstrecke nicht elektrifiziert ist, wird eine Diesellok vorgespannt, um sie in die Werkstatt zu transportieren. Der an die Lokomotive angehängte Güterwaggon dient dazu, den elektrischen Triebzug anzukoppeln. Die Fahrten finden ohne Fahrgäste in der Regel vormittags Richtung Geltendorf und mittags wieder zurück Richtung Weilheim statt. Die aktuelle Sperrung zwischen Weilheim und Tutzing dauert laut DB noch bis 13. Juli.

Seit 12. Juni ist dieser Streckenabschnitt gesperrt. Bahnreisende müssen in Tutzing aus- und in Busse nach Weilheim einsteigen, um von dort wieder in den Zug zu wechseln. In einem kleinen Teilbereich dieser Strecke wird die Oberleitung erneuert. Außerdem werden zwischen Tutzing und Weilheim 26 Kilometer Schienen, 20.000 Schwellen und der Gleisunterbau erneuert. Die DB setzt damit ihr Investitionsprogramm für die Bahnstrecken in den Regionen Werdenfels und Oberland im Volumen von über 100 Millionen Euro fort. Im Arbeitsprogramm für 2023 steht die Erneuerung von insgesamt rund 45 Kilometer Gleis. Nach dem Abschnitt Tutzing-Weilheim sind die Strecken Weilheim-Murnau (31. Juli bis 17. August), Murnau-Garmisch-Partenkirchen (28. August bis 6. September), Garmisch-Partenkirchen-Griesen (7. September bis 5. Oktober) sowie Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald (6. Oktober bis 9. Dezember) an der Reihe, so die DB weiter.

Der letzte reguläre DB-Zug fuhr 2008 auf der Ammerseebahn

Der letzte reguläre fahrplanmäßige rote DB-Regionalzug fuhr auf der Ammerseebahn übrigens im Dezember 2008. Seither wird die Verbindung von Augsburg über Mering, Geltendorf und Weilheim nach Schongau von der Bayerischen Regiobahn (BRB) bedient, dies gilt vorerst weiter bis 2031.

