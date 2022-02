Heiraten mit viel Tamtam

Plus Heutzutage schließen Brautleute gerne mit viel Tamtam ihre Ehe. AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter alias Fritz hat herausgefunden, dass das nicht immer gut ist für ein langes Eheglück.

Hochzeiten finden meistens im Frühjahr und Sommer statt. Aber dieses Jahr haben sich viele den 2.2.22 oder den 22.2.22 ausgesucht. Ein Datum, das man sich gut merken kann, insbesondere in späteren Ehejahren, wenn es darum geht, den Hochzeitstag nicht zu vergessen. Sofern die Ehe hält …