Braucht's das wirklich? Zwiebelschnitt ohne Tränen

Plus Zwiebeln, die beim Schneiden nicht zu Tränen anrühren? Die gibt es neuerdings, hat der Fritz herausgefunden. Deren Entwicklung hat viel Geld gekostet, entsprechend teuer ist das Gemüse auch.

Etwa neun Kilogramm Zwiebeln isst jeder Deutsche pro Jahr. Kein Wunder, gibt die Zwiebel doch vielen Gerichten einen ganz besonderen Geschmack. Sogar bekennende Zwiebelhasser essen Zwiebeln und merken dabei gar nicht, dass sie Zwiebeln essen. Denn fein geschmort oder karamellisiert versteckt sich die Zwiebel unsichtbar in einem Gericht und verleiht ihm den richtigen Kick.