Im Wirtshaus schmecken auch schlechte Nachrichten besser

Die dreistündige Bürgerversammlung in der Aula der Grundschule Schondorf neigte sich dem Ende zu, da gab es noch eine Wortmeldung zum Veranstaltungsort. Die vielen Informationen und Zahlen serviert zu bekommen, aber keine Halbe, das komme ihm „unbayerisch“ vor, sagte ein Gast. Die Gemeinde solle überdenken, ob die Versammlung im nächsten Jahr nicht wieder in einer Wirtschaft stattfinden könne. Das ist im Landkreis kein Einzelfall. Die richtige Herangehensweise hätte vielleicht auch dem Landrat Thomas Eichinger in der Diskussion um den Neubau des Landratsamts helfen können.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis