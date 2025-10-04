Hans Sigl und Christine Eixenberger: Humorvoller Talk über Beziehungskrisen und Stalking-Erfahrungen

"Talk Fast Forward". In dieser Reihe begrüßt der Schauspieler Hans Sigl Persönlichkeiten zu einem Gespräch. Zu Gast war jetzt die Kabarettistin Christine Eixenberger, vielen auch bekannt aus der ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“. Da trifft also der Bergdoktor auf die Feuerwehrfrau Marie - und schon entfacht sich ein Gespräch, das von charmant-witziger Unterhaltung zu tiefgründigen Einblicken in das Bühnen- und Fernsehleben zurück zu humorvollem Plausch führt.
