Hans Sigl und Christine Eixenberger: Humorvoller Talk über Beziehungskrisen und Stalking-Erfahrungen

Hans Sigl und Christine Eixenberger: Ein humorvoller Talk über Bühnenleben, Beziehungskrisen und Stalking-Erfahrungen.

Stegen

In seiner Live-Reihe „Talk fast forward“ im Groundlift-Studio in Stegen hat Schauspieler Hans Sigl die Kabarettistin Christine Eixenberger zu Gast.
Von Frauke Vangierdegom
    "Talk fast forward" mit Hans Sigl und Christine Eixenberger im Groundlift-Studio in Stegen.
    "Talk fast forward" mit Hans Sigl und Christine Eixenberger im Groundlift-Studio in Stegen. Foto: Frauke Vangierdegom

    "Talk Fast Forward". In dieser Reihe begrüßt der Schauspieler Hans Sigl Persönlichkeiten zu einem Gespräch. Zu Gast war jetzt die Kabarettistin Christine Eixenberger, vielen auch bekannt aus der ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“. Da trifft also der Bergdoktor auf die Feuerwehrfrau Marie - und schon entfacht sich ein Gespräch, das von charmant-witziger Unterhaltung zu tiefgründigen Einblicken in das Bühnen- und Fernsehleben zurück zu humorvollem Plausch führt.

