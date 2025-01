Aus dem Sonrisa wird das Café Fei in Herrsching

Fei. Ein kleines süddeutsches Wort, das in seiner Kürze so viel auszudrücken vermag. Wer etwas Überraschendes erzählt, gebraucht es gern. Auch um einer Aussage Nachdruck zu verleihen, taugen die drei Buchstaben ausgesprochen gut, wie bei: „Ich hab‘ fei Hunger.“ Sprachwissenschaftler bringen das Füllwort mit „frei“ in Verbindung oder mit lateinisch „finis“ für Ende, also „endlich!“. In Herrsching bekommt „Fei“ ab nächster Woche neben all diesen Interpretationen eine weitere Bedeutung, denn dann steht es auch für das Café, das Mira Hiener und Michi Gams in der Bahnhofstraße 23 führen werden.

