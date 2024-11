Auto mit Sommerreifen rutscht in Herrsching gegen Gartenzaun

Der Schneefall am Donnerstagabend hat auch die Herrschinger Polizei beschäftigt. Am Freitagmorgen wurden etliche sogenannte „Winterkontrollen“ durchgeführt. Außerdem musste gegen 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Schmidschneider Straße in Herrsching aufgenommen werden, heißt es im Polizeibericht. Eine 51-jährige Herrschingerin war mit ihrem Pkw ortseinwärts unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie ein Verkehrszeichen und touchierte einen Gartenzaun. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der Pkw der Unfallverursacherin mit Sommerreifen ausgestattet war. Obwohl die Fahrbahn geräumt und gestreut war, war an der Unfallstelle eine leichte Schicht aus Schneematsch vorhanden, auf welcher die Fahrerin die Kontrolle verloren hatte. Da alle anderen Verkehrsteilnehmer (mit Winterreifen) an jener Stelle keine Probleme hatten, vermutet die Polizei, dass die Fahrerin mit vorschriftsgemäßer Bereifung unter Umständen keinen Unfall verursacht hätte. Die Fahrerin erwartet nur eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit Punkt in Flensburg.

An einer Kontrollstelle erwischt die Polizei einen weiteren Sommerreifen-Fahrer

Ebenfalls am Freitag richtete die Polizei in Herrsching eine Kontrollstelle mit Hauptaugenmerk auf die aktuellen Witterungsverhältnisse ein. Hierbei wurden vorwiegend mit Schnee beladene Fahrzeugdächer festgestellt und die Fahrer entsprechend verwarnt. Ein Herrschinger war noch mit Sommerreifen unterwegs, ihn erwartet jetzt eine entsprechende Anzeige über 60 Euro und ein Flensburg-Punkt.

Bei Weilheim zertrümmert eine Eisplatte die Windschutzscheibe eines Autos

Was passieren, wenn Eis und Schnee auf Fahrzeugdächern liegen, zeigte sich am Freitag um 8 Uhr auf der B2 etwa 400 Meter nach dem südlichen Kreisverkehr bei Weilheim. Laut Polizeibericht löste sich in einer leichten Rechtskurve eine Eisplatte vom Dach des Führerhauses eines Lkw. Die Eisplatte fiel auf den Wagen einer entgegenkommenden 60-jährigen Huglfingerin. Zunächst schlug sie auf der Motorhaube auf und anschließend in die Windschutzscheibe des Pkw, sodass die Scheibe splitterte. Durch herumfliegende Splitter wurde die Frau leicht verletzt. Von dem weiterfahrenden Lkw ist bislang nichts weiter bekannt. Der Schaden an dem Pkw wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt.