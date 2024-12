Bei der Herrschinger Polizei ist am Wochenende einiges los

Eine Körperverletzung bei einer Geburtstagsparty, ein Mann, der versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen, und Bedrohung und Widerstand: Die Polizei in Herrsching berichtet über mehrere außergewöhnliche Einsätze am Wochenende.

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei nach Wörthsee gerufen. Dort befanden sich einige Jugendliche nach einer Geburtstagsparty auf dem Parkplatz der Grundschule. Nach einiger Zeit kam ein Auto der Marke Mini angefahren und hielt auf dem Parkplatz. Aus dem Mini stiegen drei oder vier männliche Personen aus. Eine dieser Personen schlug einem 17-jährigen Seefelder mit der Faust ins Gesicht. Die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Die Polizeiinspektion ermittelt zu den bisher unbekannten Tätern.

Pkw-Lenker muss mit einem Monat Fahrverbot rechnen

Am Sonntagabend versuchte sich ein 36-jähriger Autofahrer an der Aral-Tankstelle in Inning einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Die Streife konnte den Autofahrer schließlich anhalten. Bei der Kontrolle gab der 36-Jährige an, dass er zuvor Alkohol getrunken habe. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Seinen Pkw musste er vor Ort abstellen, ein Monat Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße werden folgen, so die Polizei.

Am Montag gegen 0.40 Uhr wurde die Polizei über eine Bedrohung zwischen Vater und Sohn in Wörthsee verständigt. Beim Eintreffen der Polizei konnte keine akute Bedrohungssituation festgestellt werden. Die Beamten stellten aber mehrere Waffen ohne vorgeschriebene Prüfzeichen sowie mehrere Cannabispflanzen im Haus fest, heißt es im Polizeibericht. Der 25-jährige Sohn war mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden und wurde aggressiv. Schließlich leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese. Gegen ihn wird nun neben der im Raum stehenden Bedrohung und dem Widerstand gegen die Polizeibeamten auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt. (AZ)