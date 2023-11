Ein grünes Klassenzimmer und neu gestaltete Pausenhöfe in Herrsching

Rund eine Million kostet die Neugestaltung der Pausenhöfe für die Christian-Morgenstern-Grund- und Hauptschule. Nach sieben Monaten Bauzeit ist das Projekt vollendet.

Rund sieben Monate dauerte die Neugestaltung der Pausenhöfe in der Christian-Morgenstern Grund- und Mittelschule in Herrsching. Jetzt wurde sie den Schülerinnen und Schülern durch den Herrschinger Bürgermeister Christian Schiller übergeben. Im Jahr 2021 haben die Planungen für das rund eine Million teure Projekt begonnen und Ende April 2023 gingen die Bauarbeiten los.

"Der lange Abstimmungsprozess mit Gemeinde und der Schule hat sich gelohnt", sagte Bürgermeister Schiller, der den Schulkindern "viel Freude mit den neuen offenen Klassenzimmern und den vielseitigen Möglichkeiten, die hier genutzt werden können", wünschte.

Auch das Strahlen der Schülerinnen und Schüler war nicht zu übersehen. Ab jetzt dürfen sie die Anlagen nutzen. Andrea, 14 Jahre, aus der Mittelschule freut sich sehr über die gelungene Gestaltung. „Ich hätte nicht erwartet, dass es so schön wird.“ Alster, 13 Jahre, hält den Parkour aus Holz für besonders toll. Auf das offene und überdachte Klassenzimmer freuen sich schon die Lehrerinnen und Lehrer, welches sie auf jeden Fall nutzen werden. Sie waren beeindruckt über die ersten Reaktionen der Schülerinnen und Schüler. Die beiden Hängematten waren gleich belegt und es wurde viel bestaunt und probiert. Dann ging es nach der Übergabe wieder ins Klassenzimmer zum Unterricht. In den Pausen konnte gleich weiter getestet werden. Auch Rektorin Katharina Casper ist begeistert von der individuellen Gestaltung durch das Landschaftsarchitekturbüro Köppel aus Mühldorf am Inn und bedankte für die tolle Umsetzung.

Die Barrierefreiheit ist auf den neuen Schulhöfen deutlich erhöht

Bei beiden Schulhöfen wurde die Barrierefreiheit deutlich erhöht und inkludierende beziehungsweise Inklusion ermöglichende Spiel- und Erholungseinrichtungen geschaffen. Da die Grund- und Mittelschule ein gemeinsamer Lernort für Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ist, soll dieser Ansatz nicht nur im Unterricht erfüllt werden. Für eine gelungene Inklusion bedarf es verstärkt Gemeinsamkeiten in der Pause, um dort beidseitig positive Erfahrungen zu sammeln. Können einzelne Schülerinnen und Schüler die Pausenhöfe wegen fehlender Barrierefreiheit nicht nutzen, könne es leicht zum Ausschluss aus dem sozialen Gefüge kommen. Ebenso seien auch Erholungseinrichtungen an der frischen Luft von Bedeutung, die alle Schülerinnen und Schüler nutzen können. Es wurden Rückzugbereiche eingerichtet, die ein tatsächliches zur Ruhe kommen und Entspannen ermöglichen, ohne von den anderen Bereichen komplett abgekoppelt zu sein.

Grüne Klassenzimmer und neue Spielgeräte

Im Zuge der Baumaßnahmen wurden laut Pressemitteilung im hinteren (östlichen Teil) und im vorderen (westlicher Teil) der Schule viele Umgestaltungen vorgenommen und Neuerungen geschaffen. Neben grünen Klassenzimmern wurden neue Spielgeräte verbaut und verschiedene Aufenthaltsbereiche mit begrünter Überdachung geschaffen. Ein Funcourt für Ballspiele im vorderen Pausenhof ist neu entstanden. Im Bereich der Freisportanlagen wurde die Laufbahn, die über den bestehenden Allwetterplatz verläuft, an den östlichen Rand verschoben und auf eine Länge von 50 Meter zuzüglich An- und Auslauf verlängert. Die Weitsprunganlage wurde mit Allwetterabdeckung westlich der Laufbahn versehen. Verschiedene Pflanzungen von Sträuchern unter anderem auch mit neun neuen Bäumen wurden ins Konzept eingearbeitet. Diese bereichern die Neugestaltung der Anlagen. Insgesamt wurden für die Neugestaltung knapp eine Million Euro aufgewendet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch